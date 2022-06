OTTAWA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - Les transformateurs laitiers canadiens dépendent d'une innovation continue pour demeurer concurrentiels à l'échelle nationale et internationale. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant atteindre 2 038 092 $ versé au titre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers à l'entreprise Quality Cheese, située à Vaughan, en Ontario.

Quality Cheese fabrique des fromages de spécialité et des produits fromagers primés de type italien à base de lait de vache, de chèvre et de bufflonne destinés au marché nord-américain. L'investissement permettra à l'entreprise de répondre à la demande croissante des consommateurs envers ses produits grâce à l'installation de nouvelles chaînes de production et à l'achat d'équipement de coupe, de conditionnement et d'affinage du fromage ainsi que de matériel d'emballage et d'entreposage.

L'entreprise utilise également un nouveau système logiciel visant à simplifier la gestion de toutes les fonctions liées aux opérations financières et à la production, améliorant ainsi son efficacité. Dans la foulée de ces innovations, Quality Cheese a pu créer 25 postes à temps plein, son effectif passant ainsi à 108 personnes.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers de 100 millions de dollars a été mis sur pied afin d'aider les transformateurs laitiers canadiens à moderniser leurs activités et à accroître leur productivité et leur compétitivité. Le Fonds a aidé des transformateurs laitiers à s'adapter aux changements commerciaux découlant de la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

Le gouvernement du Canada reconnaît que la transformation à valeur ajoutée représente une source de croissance pour l'industrie laitière canadienne. Les investissements dans l'avenir du secteur ouvrent de nouveaux débouchés et stimulent l'économie, en plus de favoriser la vitalité et la productivité à long terme de l'industrie laitière canadienne.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer la modernisation et la compétitivité de l'industrie de la transformation des produits laitiers. Cet investissement aidera Quality Cheese à conjuguer des méthodes traditionnelles de fabrication du fromage à des façons de faire innovantes et modernes, ce qui rehaussera son efficience pour répondre à la demande des consommateurs pour ses produits reconnus pour leur qualité. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Grâce au financement du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, nous avons pu accroître la production dans nos installations en investissant dans de nouveaux équipements et de nouveaux talents. Nous avons créé 25 postes à temps plein afin de satisfaire à notre capacité de production accrue et, en réduisant les coûts, nous pouvons nous concentrer sur la conception de produits novateurs, tandis que nous demeurons l'un des principaux fournisseurs de fromages de spécialité sur le marché nord-américain. »

- Joseph Borgo, vice-président des finances, Quality Cheese

Les faits en bref

Située à Vaughan, en Ontario , l'entreprise Quality Cheese fabrique, distribue et vend au détail des fromages de spécialité de type italien, dont de la mozzarella, de la ricotta, du mascarpone, de la burrata, du gorgonzola, du provolone, du friulano, du camembert et du brie ainsi que des amuse-gueule au fromage.

, l'entreprise Quality Cheese fabrique, distribue et vend au détail des fromages de spécialité de type italien, dont de la mozzarella, de la ricotta, du mascarpone, de la burrata, du gorgonzola, du provolone, du friulano, du camembert et du brie ainsi que des amuse-gueule au fromage. Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, qui s'étend sur cinq ans a aidé 105 transformateurs laitiers à moderniser et à faire croître leur entreprise.

Le gouvernement du Canada continue d'aider les transformateurs des industries sous gestion de l'offre grâce au Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre de 292 millions de dollars sur six ans annoncé cette année.

continue d'aider les transformateurs des industries sous gestion de l'offre grâce au Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre de 292 millions de dollars sur six ans annoncé cette année. En 2021, l'industrie de la transformation laitière de l' Ontario cumulait des ventes de 5,1 milliards de dollars et employait plus de 10 000 personnes. La même année, les producteurs laitiers de la province ont produit 3,1 milliards de litres de lait, avec des ventes à la ferme totalisant 2,3 milliards de dollars.

Liens supplémentaires

