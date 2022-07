OTTAWA, ON, le 26 juill. 2022 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui qu'Agrilait S.E.C., une coopérative agricole de Saint‑Guillaume, au Québec, recevra jusqu'à 859 833 $ dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers. Cet investissement aidera Agrilait à augmenter la production de fromage de la Fromagerie St-Guillaume, à diminuer ses coûts de production et, ultimement, à renforcer la sécurité alimentaire.

L'investissement du gouvernement aidera à installer de l'équipement automatisé, dont un système d'ultrafiltration et un système de séparation du lait. Ces équipements permettront à la Fromagerie St-Guillaume de récupérer les sous-produits du procédé de fabrication de fromage et de les incorporer à différents produits, réduisant ainsi les pertes et augmentant la productivité. Le financement devrait faire en sorte d'accroître la capacité de transformation de l'usine de 35 pour cent par année.

Agrilait S.E.C. une coentreprise qui réunit Agiska Coopérative et des producteurs de lait, possède deux fromageries et transforme plus de 40 000 000 litres de lait par année pour fabriquer environ 20 différents fromages destinés aux marchés nationaux.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers de 100 millions de dollars a été créé pour aider les transformatrices et les transformateurs de produits laitiers canadiens à moderniser leur entreprise et à améliorer leur productivité et leur compétitivité. Le Fonds les a aidés à s'adapter aux changements des marchés découlant de la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

Les transformatrices et les transformateurs de produits laitiers jouent un grand rôle dans l'économie locale, provinciale et canadienne. En investissant dans des technologies innovantes pour accroître la production, le gouvernement du Canada favorise la croissance continue du secteur laitier et assure l'approvisionnement en produits laitiers pour les consommateurs.

Les ventes réalisées par les productrices et les producteurs et par les transformatrices et les transformateurs de lait génèrent 24 milliards de dollars par année, dont 8 milliards de dollars au Québec.

« Nos fromageries sont souvent un élément identitaire dans leur région et elles suscitent un grand sentiment de fierté. En transformant le lait des producteurs locaux, elles participent à l'autonomie alimentaire ainsi qu'à la vitalité de leur communauté. Notre gouvernement va donc continuer d'investir avec elles afin d'améliorer leur compétitivité et contribuer à leur pérennité. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire

« Les sommes octroyées par Agriculture et Agroalimentaire Canada nous ont permis d'acquérir des équipements à la fine pointe de la technologie qui vont augmenter notre capacité de traitement du lait provenant des fermes et permettre le développement d'une nouvelle gamme de produits. Ces investissements sécurisent le développement futur de notre entreprise et vont créer d'importantes retombées économiques pour notre région. »

- Jean Brodeur, directeur général, Agrilait S.E.C.

Faits en bref

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers de cinq ans a aidé 105 transformatrices et transformateurs à moderniser leur entreprise et à continuer de croître. La période de réception des demandes au titre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers est maintenant terminée. Le gouvernement du Canada continue d'aider les transformatrices et les transformateurs des secteurs sous gestion de l'offre à se moderniser dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre de 292 millions de dollars et d'une durée de six ans annoncé en 2022.

Au Canada, 9 952 fermes laitières procurent plus de 45 000 emplois directs.

La demande de produits laitiers canadiens demeure forte. Elle a entraîné une hausse de la production de lait cru de 6 pour cent depuis cinq ans et a généré des recettes monétaires agricoles de plus de 7,4 milliards de dollars en 2021.

Le Canada compte plus de 500 transformatrices et transformateurs de produits laitiers. Ensemble, ces derniers ont généré des ventes approchant les 16 milliards de dollars en 2020, et ils procurent plus de 27 000 emplois directs.

