Le gouvernement du Canada investit dans une coopérative laitière pour moderniser l'équipement et contribuer à la croissance des marchés

TEESWATER, ON, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a visité la coopérative Aliments Gay Lea Ltée pour annoncer un investissement pouvant atteindre 16,9 millions de dollars par l'entremise de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario) et du Fonds d'investissement dans la transformation du lait d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Grâce à ce financement, Aliments Gay Lea agranditses installations de Teeswater, en Ontario, avec de l'équipement moderne pour améliorer la productivité et la compétitivité.

L'investissement de 10 millions de dollars de FedDev Ontario servira à l'acquisition et à l'installation d'équipement et de systèmes de traitement de pointe. Aliments Gay Lea pourra ainsi renforcer sa capacité scientifique et technique de façon à fabriquer de nouveaux produits laitiers de grande valeur, notamment pour les marchés des aliments naturels et des nutraceutiques. Cet investissement accélérera la croissance en favorisant la diversification des produits et des marchés et en augmentant la production pour tirer parti des possibilités d'expansion des marchés.

Aliments Gay Lea recevra jusqu'à 6,9 millions de dollars par l'entremise du FITPL pour l'aider à moderniser l'usine de Teeswater, ce qui permettra à la coopérative d'étendre ses activités et de moderniser son équipement. L'adoption de procédés et d'équipement novateurs réduira l'empreinte écologique de l'usine grâce à des techniques de transformation modernisées qui minimiseront le gaspillage de sous‑produits. Le projet permettra également d'accroître la capacité de production, et l'entreprise utilisera donc davantage de lait de grande qualité provenant des producteurs laitiers de l'Ontario pour la fabrication de ses produits à valeur ajoutée.

L'investissement combiné créera environ 13 nouveaux emplois spécialisés et aidera à en maintenir 50 à l'installation de Teeswater.

Ce projet cadre avec la stratégie de développement économique rural récemment annoncée par le gouvernement du Canada, qui comprend un plan de collaboration renforcée et des investissements stratégiques à long terme pour répondre aux besoins particuliers des collectivités rurales.

« Notre gouvernement est fier de soutenir les efforts d'expansion et de modernisation des opérations de la coopérative Aliments Gay Lea. Ce financement permettra à l'entreprise de développer de nouvelles gammes de produits, de réduire son empreinte écologique et de créer de bons emplois pour la classe moyenne ontarienne. »

- L'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'investissement dans Aliments Gay Lea annoncé aujourd'hui aidera à renforcer cet important secteur dans les régions rurales du Sud de l'Ontario, tout en créant et en maintenant de bons emplois pour les Canadiens.»

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario

« Aliments Gay Lea s'est concentrée sur la croissance constante d'une coopérative durable tout en étant un partenaire privilégié dans la transformation des produits laitiers, des aliments et des boissons au Canada. L'investissement dans notre installation de Teeswater est l'un des nombreux investissements que nous avons prévus au cours des cinq dernières années non seulement pour notre coopérative, mais aussi pour les producteurs laitiers canadiens et pour un avenir prospère pour les produits laitiers canadiens.

- Rob Goodwill, président du conseil, la coopérative Aliments Gay Lea Ltée

La modernisation de notre installation de Teeswater est la preuve qu'avec les bons outils et les bons partenaires, l'innovation et la fabrication de pointe sont possibles dans les collectivités rurales. C'est aussi un excellent exemple de progrès et d'adaptation dans l'industrie canadienne des produits laitiers, puisque le site de la plus ancienne laiterie du Canada sert maintenant à la création de produits à valeur ajoutée pour saisir de nouveaux débouchés commerciaux.

- Michael Barrett, président‑directeur général, la coopérative Aliments Gay Lea Ltée

Faits en bref

Aliments Gay Lea est une coopérative canadienne en exploitation depuis 60 ans qui compte plus de 4 300 actionnaires producteurs et investisseurs dans 1 400 fermes laitières en Ontario et au Manitoba . Aliments Gay Lea est la première en son genre à inclure des membres titulaires de licences pour les vaches et les chèvres laitières, transformant les deux types de lait dans toute une gamme de produits.

est une coopérative canadienne en exploitation depuis 60 ans qui compte plus de 4 300 actionnaires producteurs et investisseurs dans 1 400 fermes laitières en et au . Aliments est la première en son genre à inclure des membres titulaires de licences pour les vaches et les chèvres laitières, transformant les deux types de lait dans toute une gamme de produits. Le Fonds d'investissement dans la transformation laitière (FILD) a été créé pour fournir un financement non remboursable aux transformateurs laitiers pour des investissements qui amélioreront leur productivité et leur compétitivité et les aideront à se préparer aux changements commerciaux découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) Canada -Union européenne. Jusqu'à maintenant, les demandes de financement de 32 transformateurs laitiers ont été approuvées, pour un financement évalué à plus de 34,7 millions de dollars dans le cadre du FITPL, et ce, pour une vaste gamme de projets dans les secteurs du fromage, du yogourt, de la crème et du beurre.

-Union européenne. Jusqu'à maintenant, les demandes de financement de 32 transformateurs laitiers ont été approuvées, pour un financement évalué à plus de 34,7 millions de dollars dans le cadre du FITPL, et ce, pour une vaste gamme de projets dans les secteurs du fromage, du yogourt, de la crème et du beurre. FedDev Ontario appuie l'innovation et la croissance dans le Sud de l' Ontario . L'initiative Business Scale-Up and Productivity permet d'accélérer la croissance des entreprises et l'adoption de nouvelles technologies novatrices qui favorisent l'expansion, la productivité et l'entrée sur de nouveaux marchés pour aider les entreprises à devenir concurrentielles à l'échelle mondiale.

l' . L'initiative Business Scale-Up and Productivity permet d'accélérer la croissance des entreprises et l'adoption de nouvelles technologies novatrices qui favorisent l'expansion, la productivité et l'entrée sur de nouveaux marchés pour aider les entreprises à devenir concurrentielles à l'échelle mondiale. L'industrie laitière canadienne reçoit également un soutien dans le cadre du Programme d'investissement pour fermes laitières qui lui est associé. À ce jour, 1 900 projets relatifs à l'industrie laitière ont été approuvés pour un soutien financier évalué à 129 millions de dollars, dans une vaste gamme de projets allant de petits investissements dans l'équipement de confort des vaches à de grands projets de systèmes de traite automatisés.

L'industrie laitière joue un rôle important dans l'économie canadienne en contribuant 20,9 milliards de dollars par les ventes des agriculteurs et des transformateurs d'aliments. En Ontario , plus de 150 transformateurs de produits laitiers génèrent des ventes de 6 milliards de dollars et créent plus de 8 600 emplois.

, plus de 150 transformateurs de produits laitiers génèrent des ventes de 6 milliards de dollars et créent plus de 8 600 emplois. Cette année, FedDev Ontario célèbre 10 ans de prestation de financement et de services aux entreprises pour appuyer l'innovation et la croissance dans le Sud de l' Ontario .

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

