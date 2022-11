Le financement permettra aux experts du campus de l'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique de travailler avec des entreprises locales pour créer de nouveaux bioplastiques et éviter l'enfouissement de matériaux en les réutilisant dans de nouvelles innovations.

KELOWNA, BC, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les initiatives qui assurent un avenir prospère et propre. Il s'agit notamment d'aider les entreprises de la Colombie-Britannique à réduire leur empreinte écologique tout en créant des emplois.

Le gouvernement du Canada investit dans un projet inédit en Colombie-Britannique pour aider les entreprises à produire plus de valeur et moins de déchets (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 1,04 million de dollars destiné au campus de l'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique (UBCO) pour aider les entreprises locales à mettre en œuvre des pratiques de pointe en matière d'économie circulaire.

Dans une économie circulaire, rien n'est gaspillé. L'économie circulaire préserve et récupère le plus de valeur possible des ressources en réutilisant, réparant, reconditionnant, refabriquant, convertissant ou recyclant des produits et des matériaux. Il s'agit d'utiliser judicieusement des ressources précieuses, de considérer les déchets comme une ressource et non comme un coût, et de trouver des moyens novateurs d'améliorer l'environnement et l'économie.

Grâce au financement de PacifiCan, l'UBCO mettra des entreprises locales en contact avec des experts en ingénierie afin d'éviter la décharge de matériaux industriels, tout en concevant de nouveaux produits écologiques à partir de matériaux entièrement biosourcés. L'UBCO achètera également de nouveaux équipements et élargira ses capacités d'essai de matériaux et de fabrication de pointe afin que davantage d'entreprises puissent avoir accès à ce soutien. Les connaissances techniques acquises dans le cadre de ces projets seront stockées dans un répertoire numérique afin d'aider les entreprises actuelles et futures à adopter l'économie circulaire.

La combinaison d'une expertise en personne et d'un répertoire numérique soutenant une économie circulaire est inédite dans la province et s'appuiera sur le leadership de la Colombie-Britannique en matière de technologies propres. Elle permettra également de mieux faire connaître les entreprises et les innovateurs locaux qui créent des solutions ayant des retombées mondiales.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce lors du lancement du Centre de technologies propres de l'UBCO, un lieu d'innovation qui a reçu 1,9 million de dollars de PacifiCan en 2021. Cet investissement aide l'UBCO à favoriser les collaborations entre le milieu universitaire et l'industrie, permettant ainsi aux entreprises canadiennes de commercialiser leurs technologies et leurs produits sur les marchés national et international.

Ce matin, le ministre Sajjan a également annoncé l'ouverture de nouveaux bureaux de PacifiCan à Kelowna et à Cranbrook. Grâce à cette présence accrue, PacifiCan sera plus accessible aux Britanno-Colombiens, soutiendra les investissements locaux dont l'impact est considérable et fournira des conseils avisés, afin de promouvoir les divers intérêts économiques de la région.

Citations

« La collaboration entre l'industrie et les chercheurs permet de résoudre des problèmes difficiles et de créer de nouvelles possibilités. En s'associant à l'Université de la Colombie-Britannique pour faire croître l'économie circulaire, le gouvernement du Canada contribue à rendre les entreprises de la province plus compétitives à mesure qu'elles bâtissent une économie carboneutre prospère. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les chercheurs du campus de l'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britanniquemettent au point des solutions de pointe pour relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés ici dans l'intérieur de la Colombie-Britannique et dans le monde entier, comme la réduction des déchets et la création d'une nouvelle valeur à partir de matériaux existants. Nous sommes fiers du travail novateur effectué sur notre campus et avec nos partenaires pour créer des solutions originales qui profitent à la fois à l'environnement et à l'économie. Je suis reconnaissante au gouvernement du Canada de son soutien continu à l'égard de ce projet de recherche et au Centre de technologies propres de l'UBCO. »

- Lesley Cormack, Ph. D., directrice et vice-chancelière adjointe, Université de la Colombie-Britannique, campus de l'Okanagan

Faits en bref

Fondée en 1908, l'Université de la Colombie-Britannique est un centre mondial d'enseignement, d'apprentissage et de recherche, régulièrement classée parmi les meilleures universités publiques au monde. Elle compte plus de 65 000 étudiants de premier et de deuxième cycles sur ses deux principaux campus de Vancouver et de Kelowna .

et de . Le programme d'économie circulaire est soutenu le Materials and Manufacturing Research Institute du campus de l'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique, un centre de recherche multidisciplinaire qui favorise la collaboration entre les organisations de recherche et de développement locales, nationales et internationales.

En août 2021, le gouvernement du Canada a lancé PacifiCan, une nouvelle agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique.

