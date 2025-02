Le député Serge Cormier annonce un financement pour un projet de garderie et d'espace communautaire à Saint-Isidore

SAINT-ISIDORE, NB, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Les deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au pays. Il reconnaît aussi l'importance des infrastructures communautaires où les gens peuvent se réunir et accéder à des ressources essentielles pour bâtir des communautés dynamiques et inclusives.

Aujourd'hui, Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, a annoncé que le gouvernement du Canada allouait plus de 233 000 $ à la Garderie St-Isidore pour l'acquisition de l'ancienne maison des jeunes afin d'en faire une garderie et un espace communautaire. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique.

Cet investissement permettra à la communauté de langue officielle en situation minoritaire de rénover et de moderniser des espaces polyvalents pour offrir 44 places désignées dans une garderie éducative et des espaces communautaires. Elle pourra faire des rénovations extérieures et intérieures, remplacer le système de chauffage et d'éclairage ainsi que les fenêtres et peindre.

Au total, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 47,2 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour augmenter le nombre et la qualité des infrastructures éducatives et des espaces communautaires dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au pays. L'aide est offerte par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 et du volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langues officielles.

Citations

« Il est essentiel de créer des espaces voués à l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ils permettent de préserver et de transmettre la langue et la culture ainsi que de renforcer le sentiment d'appartenance et la vitalité de la communauté. La Garderie St-Isidore favorisera les interactions sociales et l'accès à des ressources adaptées aux besoins grandissants et changeants de la population locale. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« L'accès à des services de garde de qualité est essentiel pour soutenir les familles et assurer l'établissement durable des travailleurs dans notre région. Le projet d'achat et de rénovation d'un édifice à Saint-Isidore afin d'y aménager une garderie et un espace communautaire est une excellente nouvelle pour notre communauté. Il contribuera à répondre aux besoins des familles tout en renforçant le dynamisme de la Péninsule acadienne. Je suis fier que notre gouvernement soutienne cette initiative, car elle aura des retombées positives pour notre région pendant de nombreuses années. »

- Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement supplémentaire de 1,4 milliard de dollars sur 5 ans pour appuyer 33 initiatives nouvelles ou bonifiées visant la protection et la promotion des langues officielles au pays ainsi que de leurs communautés. Ces fonds s'ajoutent à un financement historique cumulatif de quelque 2,7 milliards de dollars et à des financements à durée déterminée qui représentent 155,6 millions de dollars sur les 5 années en question. Cela porte le total cumulatif de l'appui fédéral aux langues officielles pour la période 2023-2028 à 4,1 milliards de dollars.

Ce plan d'action est le 5e plan quinquennal sur les langues officielles en 20 ans et il mise sur quatre piliers. Ces piliers reflètent les priorités gouvernementales et les enjeux exprimés par les communautés du pays lors des Consultations pancanadiennes pour les langues officielles de 2022, dont le rapport est disponible en ligne.

Ce plan d'action propose une série de mesures et de programmes visant à protéger les langues officielles partout au pays, en concordance avec la Loi sur les langues officielles modernisée qui a obtenu la sanction royale le 20 juin 2023 : Modernisation de la Loi sur les langues officielles.

La Garderie St-Isidore est un organisme qui a été fondé en 2023. Celui-ci cherche à établir une salle de rassemblement communautaire et une garderie à Saint-Isidore, au Nouveau-Brunswick.

Produits connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : un investissement fédéral historique en langues officielles

Détails sur le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration (document d'information)

Liens connexes

Plan d'action sur les langues officielles 2023-2028

Programmes d'appui aux langues officielles

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Taous Ait, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]