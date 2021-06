Un financement de 10 millions de dollars pour la création du iHub de la McMaster University aidera plus de 230 PME à commercialiser de nouvelles technologies pour les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale de la prochaine génération

HAMILTON, ON, le 14 juin 2021 /CNW/ - L'intégration de technologies avancées dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale transforme la façon dont nous voyageons et transportons les marchandises, tout en offrant des avantages environnementaux substantiels en réduisant les émissions et en nous rapprochant d'un avenir sans émissions. Les fabricants qui intègrent cette nouvelle technologie sont de plus en plus nombreux et les PME devront rapidement faire pivoter leurs activités et saisir les nouvelles possibilités de la chaîne d'approvisionnement à mesure que les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale adoptent une électrification accrue.

C'est pourquoi, aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, a annoncé un investissement de 10 millions de dollars de FedDev Ontario pour la McMaster University afin d'établir iHub, un réseau universitaire intégré de fabrication automobile, aérospatiale et de pointe. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedDev Ontario.

iHub, situé dans le parc de l'Innovation de la McMaster University, réunira des experts de l'industrie dans des installations de pointe afin d'aider les fabricants, les fournisseurs et les PME de l'industrie automobile et aérospatiale à élaborer, tester et intégrer les dernières technologies nécessaires à la production de véhicules électriques et autonomes de prochaine génération et d'avions intelligents et économes en énergie. iHub mettra ensuite les participants en relation avec les grands fabricants de l'industrie automobile et aérospatiale qui ont besoin de ces solutions, élargissant ainsi les possibilités pour les fournisseurs locaux du Sud de l'Ontario de s'intégrer à ces chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le projet devrait aider plus de 230 PME, couvrant le corridor automobile de Windsor à Oshawa, à faciliter la commercialisation de 100 nouveaux produits ou services, à soutenir 170 emplois directs et à mobiliser 16,8 millions de dollars auprès de partenaires industriels, dont Ford, Honda, Bombardier, Stellantis (Fiat Chrysler), Mitsubishi Heavy Industries et De Havilland. iHub offrira également une formation industrielle directe à au moins 200 personnes de haute qualité dans des PME qui cherchent à rejoindre les chaînes de valeur mondiales de l'aérospatiale et de l'automobile.

Ce projet renforcera la position de l'Ontario en tant que destination mondiale pour développer, tester et commercialiser des véhicules hybrides, électriques et autonomes et des technologies d'aéronefs intelligents, tout en accélérant la voie vers des émissions nettes nulles. iHub fournira un accès au savoir-faire et aux ressources dans l'électrification dans le Sud de l'Ontario pour appuyer le passage à l'électrification, en encourageant les investissements dans le savoir-faire qui sont à réaliser au plan national. Alors que nous nous efforçons de nous remettre de la pandémie mondiale, il est essentiel de protéger notre environnement et de continuer à innover tout en créant de bons emplois afin de créer un avenir plus brillant et plus sain pour toutes les Canadiennes et Canadiens.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui stimulera notre économie en soutenant près de 170 emplois locaux et en aidant les innovateurs canadiens à réussir dans une industrie florissante. iHub contribuera à positionner Hamilton comme une destination mondiale pour les technologies de l'automobile électrique et de l'aérospatiale, tout en offrant une formation industrielle directe à au moins 200 personnes hautement qualifiées afin de garantir que notre main-d'œuvre soit à l'avant-garde de ces technologies pour les années à venir. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-West-Ancaster-Dundas

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir nos innovateurs et nos entreprises par la création de bons emplois, tout en créant un avenir plus vert et plus sain pour toutes les Canadiennes et les Canadiens. iHub réunira les principaux acteurs des secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale pour faire en sorte que les PME innovantes de l'Ontario aient la possibilité d'intégrer leurs solutions dans ces chaînes d'approvisionnement mondiales. Il est essentiel de faire progresser l'électrification de ces secteurs pour atteindre l'objectif du gouvernement, qui est d'accélérer l'avènement d'un avenir sans émissions nettes au Canada. Le travail accompli par iHub nous mettra sur la bonne voie. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedDev Ontario

« Le lancement de iHub ici à Hamilton aura un impact positif direct sur nos chaînes d'approvisionnement locales dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale en réduisant les obstacles à l'approvisionnement qui ont historiquement affecté les entreprises et les fournisseurs dans ce domaine. Ces connexions permettront aux innovateurs et aux entreprises des secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale d'avoir accès à des tremplins vers le succès. »

- Bob Bratina, député de Hamilton-Est-Stoney Creek

« La McMaster University détient une histoire de réussites en matière de partenariats avec l'industrie, et nous sommes reconnaissants de cette occasion de faire progresser notre travail avec les fabricants canadiens dans le domaine de l'électrification automobile et aérospatiale à travers l'iHub. Cet investissement de FedDev Ontario aidera l'iHub à réaliser de grandes choses en établissant des liens entre nos fabricants et nos PME, en fournissant de la formation et un accès à la technologie et en commercialisant de nouveaux produits. »

- David Farrar, président et vice-chancelier, McMaster University

Faits en bref

L'Université McMaster a récemment été désignée comme l'université ayant l'activité la plus intensive en recherche dans le classement annuel des 50 meilleures universités de recherche du Canada pour la quatrième année consécutive.

a récemment été désignée comme l'université ayant l'activité la plus intensive en recherche dans le classement annuel des 50 meilleures universités de recherche du pour la quatrième année consécutive. En 2011, FedDev Ontario a fourni 11,5 millions de dollars pour soutenir l'établissement du McMaster Automotive Resource Centre (MARC), une installation unique au monde qui soutient le développement de véhicules de la prochaine génération, située dans le parc de l'innovation à McMaster University .

. FedDev Ontario a investi plus de 42 millions de dollars dans des projets situés dans la division de recensement de Hamilton depuis novembre 2015, y compris un récent investissement de six millions de dollars dans Innovation Factory pour établir un centre d'innovation permettant aux entreprises de commercialiser des solutions de soins de santé fabriquées au Canada .

depuis novembre 2015, y compris un récent investissement de six millions de dollars dans Innovation Factory pour établir un centre d'innovation permettant aux entreprises de commercialiser des solutions de soins de santé fabriquées au . Depuis novembre 2015, FedDev Ontario a investi plus de 567 millions de dollars dans 261 projets, tant dans le secteur de la fabrication de pointe que dans le secteur manufacturier, et 162 millions de dollars dans 86 projets de technologies propres à travers le Sud de l' Ontario .

l' . Depuis novembre 2015, FedDev Ontario a investi # dans le secteur automobile, notamment en soutenant la zone X.O. et l'accélérateur d'automobilité de Windsor récemment annoncé.

récemment annoncé. À l'été 2020, les véhicules à propulsion électrique représentaient 3,5 pour cent du total des nouveaux véhicules à émissions nulles immatriculés au Canada . Plus de 70 pour cent de ces véhicules étaient alimentés par une batterie, dont plus de 95 pour cent étaient immatriculés en Ontario , au Québec et en Colombie-Britannique.

