Le gouvernement du Canada investit dans un ensemble de logements locatifs abordables construit selon les principes de la maison passive

WHISTLER, BC, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Les employés locaux de Whistler auront bientôt accès à un nouvel ensemble de 24 logements locatifs abordables grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) et au Fonds d'innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement.

C'est l'annonce qu'ont faite aujourd'hui Pamela Goldsmith-Jones, députée fédérale de la circonscription de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Jack Crompton, maire de Whistler.

Par l'entremise de l'iFCLL, le gouvernement fédéral investit 7,3 millions de dollars dans la construction de l'immeuble de quatre étages qui comprend 4 studios, 13 logements d'une chambre et 7 de deux chambres. Tous les logements respecteront les critères de logement abordable et le loyer de 17 logements s'établira à moins de 30 % du revenu médian des ménages de la région et devra être maintenu ainsi pendant au moins 50 ans. Tous les logements seront gérés par la Whistler Housing Authority et offriront à la collectivité des possibilités en matière de logement abordable.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable investit 1,7 million de dollars dans le cadre de ce projet fondé sur les principes de la maison passive qui permettent d'atteindre de hauts niveaux de rendement énergétique tout en respectant les critères d'abordabilité.

Citations :

« Le gouvernement du Canada prend des mesures et produit des résultats concrets à Whistler et partout au pays, en rendant les logements plus abordables pour les familles qui travaillent fort. Soutenu par deux programmes de la Stratégie nationale sur le logement, soit l'initiative Financement de la construction de logements locatifs et le Fonds d'innovation pour le logement abordable, l'immeuble du 1020, Legacy Way, permet certainement de relever certains défis particuliers liés au logement et à la main-d'œuvre auxquels fait face la municipalité de villégiature. Je suis impatiente de tirer profit du mouvement amorcé aujourd'hui pour découvrir d'autres occasions à Whistler. » - Pamela Goldsmith-Jones, députée fédérale de la circonscription de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« La municipalité reconnaît l'importance qu'il y a à loger localement notre main-d'œuvre afin de nous assurer d'avoir une collectivité prospère et dynamique. Offrir à notre main-d'œuvre un éventail d'options de logement atteignables continue d'être un défi et une priorité pour notre gouvernement. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada d'avoir reconnu le besoin continu de logements dans notre collectivité et d'avoir offert des mesures de financement dans le but de nous aider à atteindre notre objectif de loger 75 % de notre main-d'œuvre localement. » - Jack Crompton, maire de Whistler

« La Whistler Housing Authority est ravie et très reconnaissante de recevoir ce financement du gouvernement fédéral par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement et la SCHL pour l'une des plus récentes initiatives de Whistler en matière de logement abordable. Ce financement et le soutien du gouvernement fédéral améliorent l'abordabilité de l'ensemble, qui offrira 53 nouvelles places dans des logements abordables à la main-d'œuvre de Whistler. Whistler est déterminé à faire face au problème d'abordabilité dans notre collectivité en créant des logements abordables à occupation et prix restreints à l'intention de notre main-d'œuvre locale. À titre de propriétaire permanent de l'immeuble, nous savons que nous serons en mesure de réaliser des économies sur le plan des charges opérationnelles grâce à une réduction des coûts énergétiques qu'offre une construction selon les principes de la maison passive. » - Marla Zucht, directrice générale, Whistler Housing Authority

Faits en bref :

Situé au 1020, Legacy Way, cet ensemble permettra de réaliser des économies d'énergie et de réduire de 43 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux codes modèles du bâtiment de 2015.

L'iFCLL, une initiative prévue dans la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par la SCHL, appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable de logements locatifs abordables partout au pays, au profit des familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où les loyers sont élevés.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité la soumission d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL facilitera la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la collectivité.

pour répondre à un besoin démontré de la collectivité. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable, une initiative découlant de la Stratégie nationale sur le logement pilotée par la SCHL, créera jusqu'à 4 000 logements abordables et réduira le nombre de Canadiens ayant des besoins en matière de logement.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable versera une aide de 200 millions de dollars sur cinq ans à des projets qui mettent en valeur de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices, qui permettent de réduire les coûts et les risques liés au financement d'ensembles de logements abordables et qui contribuent à rendre ce secteur plus attrayant pour les promoteurs et les investisseurs privés.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, consultez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que, d'ici 2030, tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, consultez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour obtenir plus d'information sur l'initiative Financement de la construction de logements locatifs ou pour soumettre une demande, visitez le site www.schl-nhs.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Au cours des 22 dernières années, la Whistler Housing Authority a collaboré avec les trois ordres de gouvernement et le secteur privé pour créer un inventaire de quelque 6 500 places dans des logements abordables. En s'assurant que les employés de Whistler ont l'occasion de vivre sur place, on enrichit ainsi le tissu social de notre collectivité et on contribue de façon substantielle à la prospérité continue de l'économie locale.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Leonard Catling, Relations avec les médias, SCHL, 604-787-1787, lcatling@cmhc-schl.gc.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca