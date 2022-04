OTTAWA, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Les innovations technologiques ont énormément transformé le secteur de l'agriculture au Canada, en plus d'avoir renforcé sa compétitivité à l'échelle internationale. Afin de soutenir le contexte changeant du commerce mondial actuel, le gouvernement du Canada réalise des investissements stratégiques qui permettront d'exploiter des solutions numériques et technologiques pour bâtir un système alimentaire fort, stable et durable au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie Claude Bibeau, a annoncé un investissement maximal de 1,9 million de dollars pour aider le Réseau canadien d'innovation en alimentation à mettre sur pied un centre numérique d'innovation alimentaire qui aidera les acteurs de l'écosystème d'innovation alimentaire du Canada à entrer en contact. Ce projet vise à réunir les nombreux intervenants du vaste écosystème alimentaire canadien pour créer une communauté interactive en ligne, en développant et en utilisant la technologie numérique.

Le centre numérique d'innovation alimentaire sera disponible jour et nuit pour fournir aux entreprises un service de mentorat individuel ainsi que des connaissances et des ressources en recherche et en innovation. Principalement, cet outil aidera à désigner et à jumeler des entrepreneurs possédant une expertise technique et à établir des partenariats pour stimuler la croissance. Il servira également d'espace de collaboration pour partager des pratiques exemplaires et des possibilités dans l'ensemble de l'écosystème.

La connectivité numérique de cette nouvelle plateforme met à profit et renforce la capacité de l'écosystème alimentaire canadien de stimuler l'innovation, améliorant ainsi la compétitivité du secteur. Elle aidera les entreprises à faire tomber les barrières, afin d'améliorer la collaboration et de créer de nouvelles possibilités de croissance économique. Ultimement, cet investissement permet d'établir des relations importantes qui contribueront à bâtir une industrie alimentaire forte et durable, ce qui est essentiel à la prospérité économique du Canada.

La collaboration et les partenariats sont indispensables pour s'assurer que l'industrie alimentaire canadienne demeure suffisamment forte pour nourrir une population grandissante. Le gouvernement du Canada reste engagé à faire progresser l'innovation et les technologies numériques, pour favoriser la croissance du secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

« D'un bout à l'autre de la chaîne de valeur en agriculture et en agroalimentaire s'accumule une masse impressionnante de connaissances. Cet investissement dans le Réseau canadien d'innovation en alimentation permet d'établir des liens pour partager facilement ces ressources afin que chacun des acteurs en bénéficie et devienne plus performant. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Réseau canadien d'innovation en alimentation aide à réunir les acteurs de l'écosystème alimentaire du Canada grâce à l'innovation et à des partenariats intelligents et collaboratifs qui favorisent la croissance économique. Ce nouveau centre numérique dirigera nos entreprises locales vers les outils et les services essentiels dont elles ont besoin pour croître et pour compétitionner à l'échelle locale et internationale. »

- Lloyd Longfield, député de Guelph

« Le financement d'AAC nous permet de résoudre l'un des plus gros problèmes rencontrés dans le secteur alimentaire canadien : la capacité de trouver les bons partenaires et d'établir des relations avec eux. Cet investissement catalysera l'innovation, facilitera la collaboration, permettra d'établir les partenariats essentiels et fera du Canada une communauté d'innovation dynamique en alimentation. »

- Joseph Lake, président-directeur général, Réseau canadien d'innovation en alimentation

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est versé dans le cadre du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture (PCPSA), un investissement de 50,3 millions de dollars sur cinq ans pour aider le secteur agricole à s'adapter et à rester compétitif.

Lancé en 2021, le Réseau canadien d'innovation en alimentation (RCIA) est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de contribuer à la croissance économique du Canada en catalysant l'innovation dans le secteur alimentaire. Le RCIA accélère l'innovation en dynamisant les relations et les collaborations et en stimulant les investissements dans l'ensemble de l'écosystème alimentaire canadien.

en catalysant l'innovation dans le secteur alimentaire. Le RCIA accélère l'innovation en dynamisant les relations et les collaborations et en stimulant les investissements dans l'ensemble de l'écosystème alimentaire canadien. Les programmes de financement du RCIA sont appuyés par le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada , un programme conçu pour attirer et soutenir des investissements de grande qualité dans les secteurs les plus dynamiques et les plus innovants au Canada .

, un programme conçu pour attirer et soutenir des investissements de grande qualité dans les secteurs les plus dynamiques et les plus innovants au . En 2020, le PCPSA a versé 165 000 $ pour élaborer la stratégie de lancement du RCIA. Le projet a contribué à définir les priorités, la vision, la structure de gouvernance et la plateforme de prestation de services du réseau. La stratégie a été élaborée en consultation avec les intervenants pour obtenir un appui général.

