Un million de dollars de PrairiesCan pour soutenir la croissance durable dans le secteur de l'énergie

REGINA, SK, le 31 janv. 2025 /CNW/ - L'avenir de l'industrie de l'énergie canadienne se bâtit ici même, en Saskatchewan. Une production d'énergie efficace augmentera la productivité, améliorera la compétitivité des entreprises, réduira les répercussions sur l'environnement et garantira la sécurité énergétique du Canada.

Le gouvernement du Canada investit dans un centre d’innovation énergétique en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral d'un million de dollars dans le Petroleum Technology Research Centre (PTRC) pour créer l'Energy Innovation Hub (centre d'innovation énergétique). Ce centre permettra au PTRC d'améliorer la recherche physique, les essais, les capacités des laboratoires et la formation afin de soutenir l'évaluation et le déploiement de technologies durables dans le secteur de l'énergie.

L'Energy Innovation Hub (EIH) aidera un large éventail d'organisations dans des secteurs tels que la production d'énergie, les affaires, l'exploitation minière, le milieu universitaire et l'élaboration de politiques. L'EIH cherche à encourager la recherche sur l'énergie en collaboration entre les universités, l'industrie et les gouvernements, et joue un rôle clé dans le soutien des initiatives de transformation énergétique pour aider le secteur de l'énergie du Canada à évoluer vers un avenir durable et plus efficace. Les services de l'EIH comprendront la recherche et le développement, l'essai de technologies nouvelles et améliorées, l'évaluation du potentiel des projets d'énergie durable, l'analyse des carottes géologiques et la tomographie assistée par ordinateur, ainsi que des possibilités de formation.

Citations

« La sécurité et la durabilité énergétiques vont de pair, en particulier ici dans les Prairies. L'avenir du Canada dépend de l'innovation locale qui renforce notre économie, crée des emplois et nous permet de rester compétitifs. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans les technologies propres qui seront à l'origine de la prochaine génération de développement énergétique et qui permettront de bâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus verte dans les Prairies ».

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Le PTRC est un chef de file dans des projets de stockage du CO 2 , projets qui réduisent les répercussions de la production d'énergie sur l'environnement. Nous élargissons également notre champ d'action à des projets comme le nouveau centre aquatique chauffé par géothermie de Regina et l'utilisation de cavernes de sel pour le stockage de l'énergie par air comprimé dans les Prairies. Ce financement de PrairiesCan nous permettra de poursuivre l'expansion de notre recherche, développement et démonstration dans le domaine de l'énergie ».

-Ran Narayanasamy, président et directeur général, PTRC

Faits en bref

PTRC est une société à but non lucratif fondée en 1998 pour faciliter les projets de recherche, de développement et de démonstration visant à réduire l'empreinte carbone et à augmenter la production d'énergie souterraine.

Dans l'EIH, on trouve certains des équipements les plus spécialisés du Canada en matière de recherche, de développement et de démonstration dans le domaine de l'énergie, notamment un tomodensitomètre de taille industrielle, des supports à carottes géologiques et des modèles physiques, des chambres PVT, des centrifugeuses et des analyseurs de chromatographie en phase gazeuse.

en matière de recherche, de développement et de démonstration dans le domaine de l'énergie, notamment un tomodensitomètre de taille industrielle, des supports à carottes géologiques et des modèles physiques, des chambres PVT, des centrifugeuses et des analyseurs de chromatographie en phase gazeuse. PrairiesCan aide les entreprises et les communautés à saisir de nouvelles possibilités de réussite dans un avenir carboneutre en soutenant le développement économique régional, notamment en s'engageant à respecter les principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies.

Le Cadre est un engagement à long terme à travailler différemment, en collaborant plus étroitement avec les intervenants des Prairies sur leurs priorités et en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour une économie prospère et durable dans les Prairies.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Erik Nosaluk, Directeur, Communications, Bureau du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 613-790-0373, [email protected]; Tunde Oyateru, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Norm Sacuta, Directeur, Communications, Petroleum Technology Research Centre, [email protected]