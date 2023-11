Le financement permettra de retenir des employés chargés de la prestation de services pendant deux années supplémentaires

CHARLOTTETOWN, PEI, le 3 nov. 2023 /CNW/ - ACC s'efforce de servir les vétérans et leur famille en offrant des services et des avantages ciblés pour améliorer leur bien-être.

Aujourd'hui, la ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas Taylor, a rencontré des employés d'Anciens Combattants Canada (ACC) à Charlottetown et partout au pays pour présenter un nouvel investissement qui se traduira par un service plus efficace et plus rapide aux vétérans et à leur famille.

Le gouvernement du Canada investira 164,4 millions de dollars pour retenir des employés déjà en poste pendant deux années supplémentaires.

À ce jour, les investissements fédéraux ont soutenu l'embauche de gestionnaires de cas et d'employés de soutien supplémentaires afin de diminuer la charge de travail des employés chargés de la prestation de services et de réduire le volume de demandes d'invalidité actuellement en attente de traitement.

Cet investissement s'ajoute au montant de 156,7 millions de dollars prévu dans le budget de 2023, portant le financement à un total de 321,1 millions de dollars sur cinq ans, plus 14,4 millions de dollars de façon continue pour soutenir les services aux vétérans et aux membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Citations

« Les évaluateurs des prestations d'invalidité et les gestionnaires de cas constituent souvent l'expérience la plus importante d'un vétéran avec Anciens Combattants Canada. Ce financement aidera à retenir des employés qui sont déjà en poste afin que nous puissions continuer d'améliorer les services que les vétérans et leur famille reçoivent et qu'ils méritent à juste titre. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Anciens Combattants Canada est l'un des principaux employeurs de l'Île-du-Prince-Édouard. Cet investissement du gouvernement du Canada est une excellente nouvelle pour les Insulaires qui travaillent à ACC ainsi que pour les vétérans et leur famille partout au pays. »

Sean Casey, député de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui permettra à ACC de garder en poste des employés actuels pendant deux années supplémentaires.

Pour les employés d'ACC qui travaillent au traitement des demandes de prestations d'invalidité, ce financement prolongera leurs contrats existants jusqu'en mars 2026. Pour les gestionnaires de cas d'ACC et autres membres du personnel de première ligne qui fournissent des services aux vétérans et gèrent la charge de travail, ce financement prolongera leurs postes jusqu'en mars 2027.

Depuis 2015, de plus en plus de vétérans font une demande pour obtenir des services et accéder à des prestations.

Anciens Combattants Canada a établi qu'il y a eu une augmentation de 61 % du nombre de demandes de prestations d'invalidité reçues entre 2015- 2016 et 2022-2023.

2022-2023. Des efforts sont en cours pour réduire les temps d'attente pour les demandeurs. Depuis 2020, ACC a réduit l'arriéré de 75 %.

L'investissement de 156,7 millions de dollars annoncé dans le budget de 2023 a soutenu une augmentation de la capacité de traitement des appels pour le programme de prestations d'invalidité du Bureau de services juridiques des pensions (BSJP) et du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA).

Depuis le budget de 2016, les nouveaux investissements pour les vétérans ont totalisé environ 11 milliards de dollars.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected] ; Mikaela Harrison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]