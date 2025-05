OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - Anciens Combattants Canada organisera une cérémonie commémorative au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa pour souligner le 25e anniversaire de l'inhumation du Soldat inconnu du Canada. Son Excellence, la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, déposera une couronne et prononcera une allocution aux côtés de l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, de représentants de la Légion royale canadienne et d'autres dignitaires.

La Tombe du Soldat inconnu est un puissant symbole de commémoration, représentant les plus de 120 000 Canadiens qui ont donné leur vie au service de la paix et de la liberté. C'est un monument pour tous ceux et celles qui ont servi dans la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine marchande, et ceux qui pourraient servir à l'avenir.

Lieu : Monument commémoratif de guerre

Ottawa (Ontario) Date : Le mercredi 28 mai 2025 Heure : 10 h 30 HAE

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire avant 8 h HAE le mercredi 28 mai 2025 en envoyant leur nom et leur organe de presse à [email protected]. On demande aux représentants des médias d'arriver au plus tard à 10 h.

Veuillez nous faire savoir si vous avez des besoins en matière d'accessibilité et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

