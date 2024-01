FedDev Ontario investit 15 millions de dollars pour continuer d'attirer des visiteurs dans les collectivités du Sud de l'Ontario, soutenir jusqu'à 3 200 entreprises et organisations locales et jusqu'à 5 750 emplois

UNIONVILLE, ON, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Les rues principales du Sud de l'Ontario sont bordées de petites entreprises qui rassemblent les touristes et les habitants pour qu'ils profitent de ce que nos collectivités ont de mieux à offrir. Les petites entreprises constituent un élément essentiel de la culture et de la prospérité économique du Canada et le gouvernement du Canada s'est engagé à faire des investissements stratégiques pour que les entreprises et les collectivités locales, petites et grandes, puissent prospérer.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), accompagnée de Majid Jowhari, député de Richmond Hill et de Paul Chiang, député de Markham-Unionville, a annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour l'Institut urbain du Canada (IUC) afin de poursuivre le rétablissement et la revitalisation des rues principales du Sud de l'Ontario par le biais de l'initiative Ma rue principale (MRP).

Grâce à cet investissement, l'organisation lancera deux nouveaux programmes dans le cadre de MRP afin de fournir du financement et du soutien aux entreprises et aux organismes communautaires du Sud de l'Ontario. Les nouveaux programmes appuieront jusqu'à 325 entreprises des rues principales de 100 collectivités, ainsi que 75 projets communautaires faisant la promotion d'activités de création d'espaces à forte incidence. Ces activités contribueront à attirer les gens dans les rues principales et à encourager les habitants et les visiteurs à soutenir les quelque 2 500 entreprises et organisations communautaires qui s'y trouvent.

Cet investissement dans les rues principales du Sud de l'Ontario soutiendra jusqu'à 5 750 emplois directs et indirects dans le Sud de l'Ontario. L'IUC s'est également engagé à consacrer au moins 25 pour cent du financement aux collectivités rurales et 50 pour cent aux participants au programme issus de groupes traditionnellement sous-représentés. La poursuite du projet MRP permettra d'améliorer la qualité de vie globale des habitants, tout en favorisant un développement communautaire durable et inclusif.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à un investissement de 23,25 millions de dollars du gouvernement du Canada en 2021, par le biais de FedDev Ontario, pour soutenir le rétablissement et la revitalisation des rues principales dans le Sud de l'Ontario grâce au lancement de l'initiative Ma rue principale. À ce jour, cet investissement a permis de soutenir près de 4 000 entreprises et organisations et plus de 6 000 emplois, et de mobiliser plus de 16 millions de dollars d'investissements supplémentaires.

Pendant leur passage dans la région, la ministre Tassi, le député Jowhari et le député Chiang rencontreront également des entreprises, des organisations et des dirigeants communautaires d'Unionville et des environs dans le cadre d'une table ronde à la Varley Art Gallery de Markham. Ils discuteront des importantes contributions des petites entreprises à l'économie et de la façon dont le gouvernement du Canada peut les aider à réaliser leur potentiel.

Le gouvernement du Canada connaît l'importance de continuer à soutenir les personnes, les entreprises et les organisations de nos rues principales, en explorant activement les possibilités et en libérant tout leur potentiel pour un Canada plus prospère.

Citations

« Les collectivités du Sud de l'Ontario offrent une gamme d'expériences et d'entreprises passionnantes, qui attirent les visiteurs locaux et internationaux dans leurs rues principales animées. L'initiative Ma rue principale aidera les commerces de détail et les entreprises et organisations des rues principales du Sud de l'Ontario à ramener les gens dans les magasins et restaurants locaux tout en créant de nouvelles possibilités d'emploi et en contribuant à la croissance des collectivités. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Il est essentiel de soutenir les entreprises des rues principales pour favoriser des économies locales dynamiques et bâtir des collectivités fortes. Cet investissement favorisera des économies locales dynamiques, permettra de construire des collectivités fortes et contribuera au caractère unique de chaque quartier. »

- Majid Jowhari, député de Richmond Hill

« Les petites entreprises sont au cœur de nos villes. Elles nous rassemblent, soutiennent nos collectivités et contribuent au dynamisme de nos quartiers. Cet investissement dans l'initiative Ma rue principale permettra de continuer à stabiliser et à revitaliser nos rues principales et nos quartiers à Unionville et à Markham et dans tout le Sud de l'Ontario. »

- Paul Chiang, député de Markham-Unionville

« L'avenir des villes canadiennes passe d'abord par nos rues principales. L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral apportera le soutien nécessaire directement aux petites entreprises et aux collectivités dans lesquelles elles évoluent. L'investissement continu dans Ma rue principale reconnaît l'importance des rues principales, qui sont essentielles à la résilience économique des villes et des villages du Sud de l'Ontario. »

- Mary W. Rowe, présidente et chef de la direction, Institut urbain du Canada

Faits en bref

Depuis 1990, l'Institut urbain du Canada (IUC) travaille avec des urbanistes afin de créer des programmes et des initiatives, et pour étudier et élaborer des politiques visant à promouvoir les pratiques exemplaires en matière de développement urbain. L'organisation est devenue un lieu d'apprentissage, de partage et de collaboration pour promouvoir des initiatives de planification urbaine réfléchies partout au pays, notamment pour trouver des moyens de rendre les collectivités plus résilientes et plus inclusives.

(IUC) travaille avec des urbanistes afin de créer des programmes et des initiatives, et pour étudier et élaborer des politiques visant à promouvoir les pratiques exemplaires en matière de développement urbain. L'organisation est devenue un lieu d'apprentissage, de partage et de collaboration pour promouvoir des initiatives de planification urbaine réfléchies partout au pays, notamment pour trouver des moyens de rendre les collectivités plus résilientes et plus inclusives. Dans le cadre de MRP, l'IUC créera et fournira également des profils communautaires de rues principales que les entreprises et les organisations de la collectivité locale pourront utiliser pour comprendre les caractéristiques sociales, économiques et démographiques des consommateurs de la région. Cela permettra aux propriétaires de petites entreprises de s'assurer que leurs plans d'affaires et de croissance sont basés sur de solides connaissances et adaptés à leur collectivité locale.

Depuis 2015, FedDev Ontario a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans plus de 3 000 projets dans le Sud de l' Ontario , ce qui a permis de mobiliser 3,7 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans l'économie et, selon les estimations, de créer et de maintenir plus de 190 000 emplois.

Liens connexes

FedDev Ontario

Institut urbain du Canada

Ma rue principale

Restez branchés

Abonnez-vous au bulletin de FedDev Ontario, L'actualité économique du Sud de l'Ontario, qui présente des nouvelles et des mises à jour sur le développement économique dans la région.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn pour en savoir plus sur la façon dont nous favorisons la croissance des entreprises, cultivons les partenariats et bâtissons des collectivités fortes dans le Sud de l'Ontario.

SOURCE Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Renseignements: Personnes-ressources : Edward Hutchinson, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, FedDev Ontario, [email protected]