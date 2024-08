Protéger nos infrastructures contre les changements climatiques

FORT NELSON, BC, le 23 août 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est déterminé à protéger la sécurité des Canadiens et Canadiennes en investissant de manière continue dans les infrastructures et en atténuant les risques que posent les changements climatiques sur ces dernières.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un contrat d'une valeur de plus de 4,3 millions de dollars (taxes en sus) par le gouvernement du Canada à la société In-Line Contracting Partnership pour la première année d'un programme de réparation et de remplacement de ponceaux sur la route de l'Alaska. Ces travaux comprennent l'installation de nouveaux ponceaux tubulaires, la réparation et la mise hors service des ponceaux existants, la mise en place de mesures de protection contre l'érosion et la restauration de zones perturbées sur le plan environnemental.

D'octobre 2024 à mars 2025, des travaux seront effectués pour réparer ou remplacer 10 des plus grands ponceaux situés entre les kilomètres 313 et 507 du tronçon de la route de l'Alaska sous la responsabilité de SPAC. Cet investissement permettra de construire de nouveaux ponceaux plus grands afin de contrôler l'augmentation du débit d'eau sur la route en raison des changements climatiques et de prévenir le dégravoiement et les affaissements causés par des ponceaux en mauvais état. La circulation ne sera pas perturbée dans le cadre de ces travaux.

La processus d'approvisionnement concurrentiel pour ce programme prévoit également une importante composante de sous-traitance autochtone représentant 15 % des coûts de construction, qui vise à faire profiter les entreprises et les peuples autochtones de la région de travaux importants et d'avantages économiques.

Citations

« La route de l'Alaska est un axe de transport important vers le Yukon et le nord de la Colombie-Britannique, tant pour les résidents que pour les touristes. Grâce à ce programme, nous améliorons l'infrastructure de cette route importante pour mieux gérer l'écoulement de l'eau et en assurer la sécurité. Voilà un autre exemple de la façon dont le gouvernement du Canada respecte son engagement d'investir dans nos infrastructures afin d'atténuer les effets négatifs des changements climatiques. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La revitalisation de la route de l'Alaska est essentielle pour améliorer la connectivité et la sécurité au Yukon et dans le nord de la Colombie-Britannique. En investissant dans des infrastructures modernes, nous garantissons non seulement une route fiable pour les voyageurs, mais nous nous attaquons aussi efficacement aux défis climatiques. Ce projet témoigne de la détermination du gouvernement du Canada à améliorer les infrastructures et à s'attaquer de front aux problèmes liés au climat. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Les faits en bref

Cette annonce représente le premier contrat attribué dans le cadre d'un programme de 4 ans visant à remplacer et réparer les ponceaux afin d'améliorer ce tronçon essentiel de la route.

La route de l' Alaska s'étend sur 2 450 kilomètres dans le nord de la Colombie-Britannique et le sud du Yukon , jusqu'en Alaska . Elle comprend 57 ponts et ponts-ponceaux, plus de 2 100 petits ponceaux et plusieurs puits et carrières.

s'étend sur 2 450 kilomètres dans le nord de la Colombie-Britannique et le sud du , jusqu'en . Elle comprend 57 ponts et ponts-ponceaux, plus de 2 100 petits ponceaux et plusieurs puits et carrières. SPAC est responsable du tronçon compris entre le kilomètre 133, au nord de Fort St. John (Colombie-Britannique) et le kilomètre 968, à la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon . Ce tronçon est le principal axe de transport terrestre qui relie le nord de la Colombie-Britannique, le Yukon et l' Alaska au reste du Canada et aux 48 états des États-Unis plus au sud.

(Colombie-Britannique) et le kilomètre 968, à la frontière entre la Colombie-Britannique et le . Ce tronçon est le principal axe de transport terrestre qui relie le nord de la Colombie-Britannique, le et l' au reste du et aux 48 états des États-Unis plus au sud. Puisque le tronçon de la route de l' Alaska dont SPAC est responsable traverse les territoires traditionnels des Premières Nations, la Ministère a mené des consultations auprès de ces dernières et travaillé avec elles pour déterminer si leurs intérêts traditionnels seraient touchés par les activités proposées.

dont SPAC est responsable traverse les territoires traditionnels des Premières Nations, la Ministère a mené des consultations auprès de ces dernières et travaillé avec elles pour déterminer si leurs intérêts traditionnels seraient touchés par les activités proposées. Comme indiqué dans le budget de 2024, la route de l' Alaska est l'un des ouvrages qui font partie intégrante de la vie de la population canadienne. La réfection de la route contribue également aux économies et aux communautés locales, ce qui représente une valeur à long terme pour les Canadiens.

