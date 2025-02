L'organisme de Québec obtient une aide financière de 570 000 $ de DEC.

QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance durable et inclusive contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 570 000 $ à La Ruche solution de financement. Cet appui de DEC, qui s'échelonne sur 2 ans (2024‍-‍2026), permettra à l'organisme d'appuyer des projets d'entrepreneuriat d'impact avec la création d'un fonds d'appariement, appelé le Fonds ImpACTE.

La Ruche est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui offre aux entrepreneurs et aux organisations du Québec une solution pour financer leur projet à l'aide de la population, appelé le financement participatif. Elle permet ainsi l'émergence de projets porteurs pour l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Le projet appuyé par DEC permettra à des entreprises d'impact, dont la visée sociale ou environnementale positive est au centre de leur modèle économique, d'obtenir du soutien via le financement participatif et le soutien du gouvernement du Canada.

Grâce au soutien de DEC, le Fonds ImpACTE, versera une contribution correspondant à 100 % de l'objectif de la campagne de sociofinancement menée par des porteurs de projet sur la plateforme de La Ruche, jusqu'à concurrence de 25 000 $. Par exemple, une entreprise d'impact qui réussit à atteindre son objectif de campagne de 15 000 $ obtenu de la population obtiendrait 15 000 $ supplémentaires du fonds appuyé par DEC.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à La Ruche, dont le projet facilitera l'accès au financement pour les organisations d'impact de partout au Québec. La création du fonds d'appariement s'inscrit dans une des priorités de DEC, soit d'investir de façon stratégique dans la croissance durable et inclusive des collectivités. L'organisme La Ruche contribue grandement à la vitalité économique du Québec et je suis convaincue que le succès de son projet rejaillira sur la province et peut-être même partout au pays. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Plus que jamais, la résilience de l'économie canadienne et québécoise est au centre des préoccupations. Et pour bâtir une économie forte, il faut avoir la capacité d'entreprendre et de lancer des entreprises fortes ici qui créent de la richesse dans nos collectivités. Le Fonds ImpACTE servira à financer et à propulser les projets entrepreneuriaux d'impact qui répondent à des enjeux sociaux ou environnementaux et qui proposent des solutions innovantes qui ont le potentiel de générer des changements significatifs avec le soutien de La Ruche. Nous sommes extrêmement fiers de lancer ce premier programme de financement additionnel en partenariat avec le gouvernement canadien et nous sommes convaincus qu'il aura des retombées rapides et tangibles dans les communautés. »

Frédéric Auger, président‍-‍directeur général, La Ruche

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

