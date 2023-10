Le gouvernement du Canada alloue 450 000 dollars au Théâtre Capitol pour appuyer son projet de modernisation

MONCTON, NB, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Au cœur de l'activité culturelle du Grand Moncton, le Théâtre Capitol émerveille son public depuis de nombreuses années en lui présentant une programmation artistique et culturelle de qualité, en anglais et en français.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, a annoncé l'octroi de 450 000 dollars au Théâtre Capitol pour appuyer son projet de modernisation. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Alloué dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, ce financement s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène et aux arts médiatiques.

Grâce à ces fonds, le Théâtre Capitol pourra acquérir une nouvelle console de son et un nouveau système de panneaux DEL, en plus de remplacer les sièges de sa salle principale. Ce projet améliorera la qualité technique des spectacles, l'expérience artistique globale et le confort du public, ainsi que l'accessibilité des lieux au moyen de l'ajout de sièges sans obstacles.

La province du Nouveau-Brunswick accorde 260 000 dollars à ce projet par l'intermédiaire de la Société de développement régional.

« Les arts et la culture nous définissent et nous unissent, en plus d'enrichir nos vies. Le Théâtre Capitol offre à sa communauté la possibilité de se rassembler et de vivre des expériences culturelles enrichissantes. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ce projet qui permettra au Théâtre Capitol de continuer à émerveiller sa communauté et d'assurer la pérennité des arts de la scène dans la région. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Les institutions culturelles comme le Théâtre Capitol sont essentielles à la force de nos communautés et à l'inspiration des artistes. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, notre gouvernement contribue à faire en sorte que les résidents du Sud-Est du Nouveau-Brunswick puissent bénéficier de l'accès à l'espace et à sa programmation pour les années à venir. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

« Le Théâtre Capitol est depuis longtemps au cœur de la scène culturelle du Grand Moncton. Nous sommes heureux d'appuyer ce projet de modernisation qui préservera le patrimoine de l'édifice et permettra au théâtre d'offrir des activités et des spectacles divertissants pour les années à venir. »

- Greg Turner, ministre responsable d'Opportunité Nouveau-Brunswick

« Ce projet améliorera la qualité technique des spectacles et confirmera la réputation du théâtre en tant qu'installation ultramoderne de premier plan dans la région. Le nouvel équipement spécialisé rehaussera l'expérience artistique globale et la satisfaction du public. À maintes reprises, dans les sondages, les spectateurs ont soulevé la nécessité de munir la salle principale de nouveaux sièges. De plus, ce projet rendra le théâtre plus accessible grâce à l'ajout de sièges sans obstacles. »

- Kim Rayworth, directrice générale, Théâtre Capitol

Le Théâtre Capitol est dédié à la promotion et au rayonnement de toutes les disciplines artistiques, ainsi qu'à la présentation de spectacles mettant en vedette des artistes des scènes locale, nationale et internationale. Son mandat lui permet également de préserver l'un des plus beaux édifices patrimoniaux de la communauté, tout en demeurant fidèle à sa vocation initiale : constituer un lieu de divertissement populaire pour la présentation de spectacles et d'activités artistiques et culturelles.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

