PREMIÈRE NATION PAQTNKEK, AFTON STATION, NS, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton--Canso, a annoncé, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'octroi d'un investissement de 4,15 millions de dollars pour appuyer les jeunes autochtones à risque de la collectivité de la Première nation Paqtnkek, en Nouvelle-Écosse.

Ce projet, qui sera réalisé par la Nation mi'kmaw de Paqtnkek, permettra de renforcer les partenariats avec les fournisseurs de services sociaux et d'offrir des programmes adaptés à la culture pour les jeunes Autochtones à risque âgés de 12 à 30 ans. Ces efforts visent également à accroître les connaissances et les compétences culturelles chez les jeunes ciblés, et à apporter des changements positifs dans les facteurs de protection, comme la santé mentale, la résilience, les liens communautaires, les objectifs professionnels, les études, les relations saines, les aptitudes à la vie quotidienne et l'identité culturelle positive.

Le financement de ce projet a été rendu disponible grâce au Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord (FPCCAN) de Sécurité publique Canada.

« Offrir des programmes qui tiennent compte des connaissances et compétences culturelles et les renforcent, tout en répondant aux besoins individuels de ces jeunes, est essentiel à leur réussite. Cet investissement fournira des soutiens et des services qui permettront de réduire les facteurs de risque et de promouvoir l'autonomisation des jeunes Autochtones. »

- Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton--Canso, a annoncé, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Nous sommes conscients que certaines activités au sein de notre communauté requièrent une attention particulière et que certains jeunes sont à risque. Nous sommes reconnaissants au Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord, qui nous aide à nous pencher sur les facteurs de risque identifiés et à renforcer les facteurs de protection chez les jeunes. Ce financement aidera la Première nation Paqtnkek à fournir des ressources et des services essentiels à ses membres et à ses jeunes les plus vulnérables. Ce projet nous permettra d'offrir des activités mi'kmaq riches sur le plan culturel, de renforcer les relations entre nos jeunes et nos aînés, d'offrir une stratégie de mobilisation des jeunes fondée sur la culture et de renforcer nos partenariats. Ensemble, nous bâtissons une communauté plus forte, plus sûre et plus résiliente. »

- Cory Julian, chef de la Première nation Paqtnkek

Le FPCCAN appuie les collectivités autochtones et du Nord en : appuyant l'adaptation, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de pratiques novatrices et prometteuses de prévention du crime adaptées à la culture qui abordent les facteurs de risque et de protection connus afin de réduire la vulnérabilité à la criminalité chez les populations à risque, en particulier les enfants, les jeunes et les délinquants à risque élevé dans les collectivités; appuyant la diffusion des connaissances et la mise au point d'outils et de ressources de prévention du crime et de sécurité communautaire pour les populations autochtones et du Nord; appuyant le renforcement des capacités dans le cadre de la mise en œuvre de pratiques de prévention du crime adaptées à la culture chez les populations autochtones et du Nord.

Le FPCCAN est l'un des quatre programmes de financement de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC), qui finance des projets sélectionnés de manière stratégique afin de contribuer à la prévention et à la réduction de la criminalité au Canada et d'accroître les connaissances sur ce qui fonctionne dans le domaine de la prévention du crime. Les autres programmes sont le Programme pour la sécurité communautaire du Canada , le Fonds d'action pour la prévention du crime et le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes.

