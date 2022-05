Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 13,4 millions de dollars au profit d'entreprises locales de technologies propres, dont 9,75 millions de dollars pour Loop Enery Inc. (Loop), entreprise établie à Burnaby.

Loop est un fournisseur clé de systèmes de piles à hydrogène, qui soutiennent la transition vers une économie verte. Grâce au financement du Fonds pour l'emploi et la croissance de PacifiCan, Loop augmentera sa capacité de fabrication, créant ainsi un secteur des transports plus durable au Canada en contribuant à la commercialisation de véhicules zéro émission.

Le financement permettra à Loop d'acheter de nouveaux équipements et d'internaliser une partie essentielle de son processus de fabrication, ce qui éliminera sa dépendance à l'égard des fournisseurs internationaux. Le projet devrait générer des revenus importants et 119 nouveaux emplois à Burnaby, offrant ainsi de nouvelles possibilités à la main-d'œuvre locale et aux entreprises liées à l'hydrogène.

Deux autres entreprises locales de technologies propres bénéficient également du soutien de PacifiCan

Acuva Technologies Inc. (Acuva)

Acuva reçoit trois millions de dollars dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE). L'entreprise de technologies propres de Burnaby offre des systèmes de purification de l'eau du lieu d'utilisation au moyen de la technologie propriétaire à diodes électroluminescentes à ultraviolets.

Ce financement permettra à Acuva d'améliorer les produits existants, d'en commercialiser de nouveaux et de les mettre sur le marché. Le projet devrait permettre d'accroître les revenus et de créer plus de 30 nouveaux emplois.

CORE Energy Recovery Solutions Inc. (CORE)

L'entreprise novatrice CORE, établie à Vancouver, reçoit également un financement de 673 050 $ au titre du programme CPE pour commercialiser son prototype d'humidificateur pour piles à combustible, un élément essentiel des systèmes de piles à hydrogène. Grâce à ce financement, CORE augmentera la production et le contrôle de la qualité, afin que l'entreprise puisse fabriquer des produits destinés aux véhicules lourds zéro émission, comme des autobus et des camions. Le projet devrait permettre de créer neuf nouveaux emplois et de générer des revenus pour l'entreprise.

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour faire croître l'économie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en luttant contre les changements climatiques. Ces investissements amélioreront la compétitivité de la grappe des technologies propres en Colombie-Britannique, généreront des millions de dollars en revenus supplémentaires pour les entreprises locales et créeront 159 nouveaux emplois.

« Des entreprises de partout au Canada créent des solutions novatrices aux défis auxquels nous sommes confrontés. Ces investissements dans les technologies propres contribueront à la transition du Canada vers une économie verte et permettront de créer des emplois bien rémunérés pour les Britanno-Colombiens. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Libérer le potentiel de l'hydrogène est un élément essentiel du plan de notre gouvernement pour un avenir économique durable. L'hydrogène offre d'importantes possibilités de réduction des émissions au pays. Il offre également un énorme potentiel d'exportation pour le Canada puisqu'il fournit de l'énergie propre à des pays du monde entier. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Le leadership des Britanno-Colombiens dans le domaine des technologies propres contribue à bâtir une économie canadienne plus forte et plus verte. Ces investissements dans l'écosystème des technologies propres de la Colombie-Britannique créeront de nouvelles possibilités d'emploi ici, dans notre collectivité locale, et les retombées de ces innovations s'étendront bien au-delà de la Colombie-Britannique. »

- Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, et député de Burnaby-Nord-Seymour

« L'annonce d'aujourd'hui permettra à Loop Energy d'accélérer davantage ses capacités de production afin de répondre à la demande croissante de nos solutions de piles à hydrogène dans le monde entier. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada de soutenir Loop Energy dans le cadre de son Fonds pour l'emploi et la croissance, et de permettre l'avancement des technologies propres canadiennes. »

- Ben Nyland, président et directeur général, Loop Energy

PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme.

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

La Colombie-Britannique abrite la plus grande grappe d'entreprises du secteur de l'hydrogène et des piles à combustible au Canada.

