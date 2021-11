Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé un investissement de 1,5 million de dollars pour appuyer les GAAP dans ses efforts visant à aider les entreprises agroalimentaires à faire progresser leurs technologies à l'adoption sur le marché. Le GAAP permet aux entreprises prometteuses d'avoir accès à des installations, à de la formation, à du mentorat, à des services de guide-expert et à des investissements. Ce financement est offert par PrairiesCan en Saskatchewan dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR).

Le financement de démarrage est essentiel pour permettre aux idées révolutionnaires de se concrétiser en technologies novatrices ayant une véritable incidence sur le marché. Cela renforce la position que le Canada occupe dans l'économie mondiale à titre de chef de file de l'innovation face à la réalité des ressources limitées dans la production alimentaire mondiale. L'investissement d'aujourd'hui dans le GAAP soutient l'innovation dans le secteur agroalimentaire dans les provinces des Prairies et accroît la position concurrentielle du Canada sur les marchés internationaux en réunissant les ressources nouvelles et existantes en matière d'innovation, en améliorant l'accès aux capitaux et en aidant les entreprises agroalimentaires en démarrage.

Le GAAP apportera aux entreprises de technologie agroalimentaire en démarrage un soutien, notamment :

Un accès pluriannuel à des serres, des laboratoires et des bureaux à Innovation Place, ainsi qu'une expertise et un mentorat dans le secteur. Les installations comprendront la plateforme de l'Omics and Precision Agriculture Laboratory (OPAL) du GIFS pour soutenir l'obtention des végétaux, les technologies post-récolte, les technologies des drones, d'imagerie et des capteurs, ainsi que les séries relatives à l'expertise et aux périodes d'incubation du Food Centre.

Des occasions de croissance et d'accélération commerciales ainsi que l'accès à des adopteurs précoces à grande échelle et à des utilisateurs de l'industrie, en établissant un lien direct entre les entreprises et les intervenants et les clients éventuels, en particulier pour les technologies qui nécessitent des essais sur le terrain.

Des investissements de capitaux dans des entreprises qui introduisent de nouvelles connaissances et des solutions novatrices sur le marché et qui, par conséquent, nécessitent des investissements importants.

Un programme visant à faciliter l'arrivée des clients nationaux et internationaux qui souhaitent s'établir dans l'Ouest canadien. En plus du soutien financier du GAAP, les clients internationaux peuvent également avoir accès à un soutien financier par le biais du programme Voyage, lequel est financé conjointement par le GAAP et la Saskatoon Regional Economic Development Association (SREDA).

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'immense potentiel de la Saskatchewan à devenir un chef de file mondial encore plus fort dans l'industrie agroalimentaire et à bénéficier des avantages économiques d'une demande mondiale croissante de produits alimentaires. En aidant les entreprises agroalimentaires de la Saskatchewan en démarrage à innover et à relever les défis auxquels elles peuvent être confrontées, nous veillons à ce qu'elles puissent tirer parti des occasions de croissance, accroître leur concurrentialité et créer des emplois de qualité sur lesquels les gens de la Saskatchewan peuvent compter. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Lorsque les partenaires ont décidé de créer le Global Agri-Food Advancement Partnership (GAAP), ils ont constaté un manque de capitaux dans le secteur agroalimentaire de l'Ouest canadien. La conjugaison du fonds avec notre vaste réseau d'experts du monde des affaires et notre infrastructure de classe mondiale est ce qui rend le GAAP vraiment unique. Nous sommes fiers de soutenir les entreprises de technologies de pointe jusqu'à leur adoption, et d'aider ainsi le secteur à être plus concurrentiel sur la scène mondiale. »

- Jay Robinson, président-directeur général du Global Agri-Food Advancement Partnership et chef de l'exploitation d'Ag-West Bio Inc.

PrairiesCan investit 1,5 million de dollars pour aider le Global Agri-Food Advancement Partnership (GAAP) à lancer son incubateur du GAAP.

Le projet mettra en œuvre un programme d'incubateur de technologies agroalimentaires pour favoriser l'innovation et la croissance du secteur en fournissant aux entreprises en démarrage un accès aux installations, à la formation, au mentorat, aux services de guide-expert et aux investissements sur une période de trois ans.

La Saskatchewan occupe une position privilégiée pour devenir un chef de file dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'innovation biotechnologique grâce à sa grande expertise agricole et à sa réputation de fournisseur constant d'ingrédients alimentaires de haute qualité, laquelle est reconnue mondialement.

occupe une position privilégiée pour devenir un chef de file dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'innovation biotechnologique grâce à sa grande expertise agricole et à sa réputation de fournisseur constant d'ingrédients alimentaires de haute qualité, laquelle est reconnue mondialement. Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), offert dans les Prairies par PrairiesCan, répond aux besoins des entreprises en matière de création, de croissance et d'entretien d'écosystèmes d'innovation régionaux inclusifs.

