OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 900 000 $ à la société Integrity Reforestation pour un vaste projet de reboisement qui favorisera la restauration d'habitats du caribou et de terrains touchés par des feux de forêt dans la forêt d'Ogoki, en Ontario.

Grâce à ces fonds, Integrity Reforestation :

plantera 800 000 arbres, couvrant 450 hectares de la forêt Ogoki ;

; réhabilitera des écosystèmes détruits par des feux de forêt en plantant des espèces indigènes pour restaurer les habitats du caribou des bois, de l'orignal et de l'ours noir;

créera plus de 40 emplois dans la plantation d'arbres dans la région.

Dans le cadre de cette entente, le Canada et Integrity Reforestation manifestent leur attachement commun à la restauration d'habitats et à l'action climatique. Le Canada continuera de travailler de concert avec les provinces, les territoires, les collectivités locales, diverses organisations et les peuples autochtones pour bâtir un pays plus vert, plus sain et plus résilient, qui sera mieux outillé pour faire face aux feux de forêt, en particulier dans un contexte de réchauffement climatique.

Citations

« Les arbres nous sont essentiels : ils purifient l'air que nous respirons, rendent notre environnement plus agréable, créent des habitats pour la faune et nous aident à nous adapter à l'évolution du climat. Le financement annoncé aujourd'hui jouera un rôle primordial dans la matérialisation de ces avantages pour la population ontarienne et dans l'atteinte de notre objectif ambitieux de planter deux milliards d'arbres en l'espace de dix ans. Ce projet montre qu'en collaborant avec les Premières Nations et les organismes sans but lucratif, on peut voir à ce que les bons arbres soient plantés aux bons endroits et au bon moment, et ce, pour le bien de tous les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les arbres plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres vont non seulement contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi à l'expansion des forêts du Canada et à la restauration d'importants habitats, en plus d'assainir l'air et de fournir des emplois durables d'un bout à l'autre du pays. Le gouvernement du Canada est heureux de contribuer à la vitalité des forêts en Ontario en finançant le projet de reboisement après feu d'Ogoki, qui permettra de planter 800 000 arbres là où ont sévi des feux de forêt, ce qui procurera d'innombrables avantages environnementaux pendant de longues années. »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« Nous savons que la nature est l'un des meilleurs outils dont nous disposons pour combattre les changements climatiques. Les arbres font partie intégrante de notre plan de lutte contre le réchauffement planétaire. En plantant 800 000 semis dans le nord de l'Ontario, dans des zones de la forêt Ogoki dévastées par des feux, nous unissons nos efforts pour protéger et conserver les écosystèmes locaux, pour préserver l'habitat du caribou des bois, de l'orignal et de l'ours noir et pour assurer la santé de notre planète. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour sa contribution financière au projet de reboisement après feu d'Ogoki. Cet investissement souligne l'importance cruciale des travaux de reboisement à grande échelle pour la restauration des terres dévastées par les feux de forêt de 2023 en Ontario. Grâce à cette collaboration entre Agoki Development - société en commandite dirigée par des Premières Nations -, des organismes sans but lucratif et le secteur privé, nous pouvons non seulement aider la nature à se régénérer, mais aussi renforcer la motivation de nos planteurs en saluant leur admirable dévouement et leur travail acharné, eux qui sont les premiers à mettre la main à pâte pour redonner vie à ce paysage. Leurs efforts incessants et leur engagement en faveur du reboisement sont les moteurs de la réussite de ce projet. Cette initiative témoigne de ce qu'on peut accomplir quand différents partenaires unissent leurs forces pour assurer ensemble la pérennité, la résilience et la restauration des forêts canadiennes. »

Matt McKernan

Fondateur et chef de la direction, Integrity Reforestation Inc.

Quelques faits

Le programme 2 milliards d'arbres s'inscrit dans l'approche globale du gouvernement du Canada pour la mise en place de solutions climatiques axées sur la nature. Il mise sur des collaborations avec les provinces, les territoires, les collectivités locales, les organismes à but lucratif et non lucratif et les peuples autochtones de tous les coins du pays pour planter des arbres qui procureront des avantages durables à de nombreuses générations.

En date de septembre 2024, le gouvernement du Canada avait conclu - ou était en voie de conclure - des ententes avec différents partenaires pour la plantation de plus de 716 millions d'arbres.

Le programme 2 milliards d'arbres consulte ses partenaires pour comprendre comment ils entendent préparer les sites, choisir les espèces à planter et surveiller les plantations par la suite. Chaque année, les partenaires déposent des rapports, et 2 milliards d'arbres visite les sites et utilisera la télédétection pour contrôler les progrès et la santé des arbres. En réalisant le travail correctement du premier coup, nous permettons à la nature de s'épanouir et assurons la pérennité des sites reboisés.

