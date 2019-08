Le gouvernement du Canada investit dans le port de pêche de North Head, au Nouveau-Brunswick

NORTH HEAD, NB, le 8 août 2019 /CNW/ - La collectivité de North Head sur l'île Grand Manan est heureuse de l'important investissement fédéral qui profitera à l'économie locale. Les collectivités côtières partout au Canada bénéficient du soutien des ports pour petits bateaux qui offrent à l'industrie de la pêche commerciale des installations sécuritaires et accessibles. Dans ce secteur qui emploie environ 45 000 Canadiens, le gouvernement du Canada investit pour renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants, partout où des investissements et des dessaisissements peuvent améliorer la situation des collectivités locales.

La députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, Karen Ludwig, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures portuaires de North Head, au sud-ouest du Nouveau-Brunswick.

Les travaux, qui relèvent du Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada, consistent à draguer le bassin du côté est du port pour créer de l'espace pour d'autres quais flottants. Les travaux liés au projet seront effectués au cours du présent exercice et du prochain. La planification a été effectuée en étroite collaboration avec l'Administration portuaire de Grand Manan.

Citations

« Je suis heureuse d'annoncer cet investissement capital pour notre collectivité. L'investissement dans le port pour petits bateaux local profite non seulement à l'industrie de pêche commerciale, mais également à North Head, et au sud-ouest du Nouveau‑Brunswick dans son ensemble. Je suis fière du fait que nous investissons dans les gens, que nous favorisons la croissance inclusive et que nous renforçons les collectivités. Les travaux qui seront réalisés permettront non seulement de renouveler et d'entretenir les infrastructures essentielles pour la région, mais aussi de stimuler les possibilités d'emplois qui profiteront aux pêcheurs et appuieront nos collectivités locales. »

Karen Ludwig, députée du Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest

« Les investissements qui contribuent à améliorer les collectivités sont une priorité pour notre gouvernement. Lorsque nous investissons dans la collectivité, ce sont les Canadiens et l'économie canadienne qui en bénéficient. Les investissements dans les ports pour petits bateaux démontrent l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard des économies locales. Nous sommes fiers de ces investissements qui visent à soutenir l'industrie de la pêche - l'un des principaux secteurs économiques qui appuient les collectivités côtières partout au Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer la situation des collectivités et de l'économie locales et promouvoir la création d'emplois.

investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer la situation des collectivités et de l'économie locales et promouvoir la création d'emplois. Cet investissement s'ajoute au montant de 92 millions de dollars qui sera investi en 2019-2020 pour effectuer les réparations, l'entretien, la construction et le dragage des principaux ports de pêche commerciale du Canada .

. Le Programme des ports pour petits bateaux a pour mission de maintenir en activité et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

Les ports pour petits bateaux apportent un appui essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont la valeur des débarquements s'élevait à près de 3,9 milliards de dollars en 2017.

Pêches et Océans Canada apporte son appui à plus de 1 000 ports partout au Canada , dans lesquels œuvrent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

apporte son appui à plus de 1 000 ports partout au , dans lesquels œuvrent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires. Les projets de rénovation des ports sont réalisés en collaboration avec les administrations portuaires locales qui assurent la gestion et l'exploitation des installations pour le compte des usagers locaux.

Liens connexes

