Le gouvernement du Canada investit dans le logement aux quatre coins de la Colombie-Britannique

VICTORIA, le 6 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada, un investissement qui ne se présente qu'une fois par génération pour lutter contre l'itinérance et améliorer l'accès au logement abordable pour les Canadiens, et a signé un nouveau mémorandum déclaratif d'intention (MDI) avec le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Spencer Chandra Herbert, député provincial de Vancouver-West End, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique, ont annoncé un investissement de 75 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour permettre la construction de 1 500 logements abordables d'un bout à l'autre de la province.

Le MDI signé par la SCHL et BC Housing fait état d'un investissement sur cinq ans du gouvernement fédéral qui aidera à construire 1 000 nouvelles unités planifiées en vertu du programme « Building BC: Supportive Housing Fund » de la Province, ainsi que 500 nouvelles unités prévues aux termes de son programme « Building BC: Women's Transition Housing Fund ».

Citations :

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui est l'étape suivante de nos investissements historiques dans le logement en Colombie-Britannique, où 1 500 familles de plus pourront avoir de meilleures perspectives d'avenir grâce à ces investissements. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous accueillons favorablement cet investissement du gouvernement fédéral, car il nous aidera à faire en sorte que plus de Britanno-Colombiens dans le besoin puissent trouver un chez-soi sûr à tout point de vue. Ces nouveaux fonds s'ajouteront aux investissements considérables que notre gouvernement a faits en application de son plan « Homes for BC » étalé sur 10 ans, qui consiste entre autres à construire davantage d'habitations pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance ainsi qu'aux femmes et enfants fuyant la violence. Nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement et avec nos partenaires du milieu afin de construire les logements dont les gens ont besoin. » - Spencer Chandra Herbert, député de Vancouver-West End

Faits en bref :

Les femmes qui ont des enfants font face à des obstacles uniques en matière de logement. Elles sont plus susceptibles d'avoir un faible revenu, d'occuper un emploi à temps partiel, d'assumer des responsabilités accrues de proche aidant et de dépendre d'un partenaire pour leur revenu. Ce nouveau mémorandum déclaratif d'intention est un pas de plus pour s'assurer qu'au moins 33 % des investissements réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement comblent les besoins des femmes et de leurs enfants.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Pour régler le problème de l'abordabilité des logements en Colombie-Britannique, le gouvernement de la province freine la spéculation sur son marché de l'habitation et contribue à la construction de 114 000 logements locatifs abordables, logements sans but lucratif et logements sociaux où l'on offre du soutien aux locataires, ainsi que des logements pour propriétaires-occupants par l'entremise de partenariats.

Le budget de 2018 a lancé l'investissement le plus important pour l'abordabilité du logement dans l'histoire de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire plus de 7 milliards de dollars sur 10 ans. Grâce à cet investissement, en moins de deux ans, plus de 21 000 nouveaux logements ont vu le jour, sont en construction ou sont en voie d'être approuvés un peu partout en Colombie-Britannique.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour savoir ce que fait la province pour améliorer l'abordabilité des logements, rendez-vous sur le site news.gov.bc.ca/factsheets/bc-government-addressing-housing-affordability-challenges.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements en C.-B., annoncés et financés par la province, est maintenant disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

