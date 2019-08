Le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable pour des personnes handicapées de Hamilton

HAMILTON, ON, le 27 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, notre gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir 1,96 million de dollars dans la construction de logements abordables destinés aux personnes handicapées.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), cet ensemble offrira des logements abordables avec services de soutien à 45 personnes handicapées. Projet conjoint de l'église baptiste de Hughson Street et Indwell, l'immeuble de quatre étages comprendra, une fois achevé, une section résidentielle et une église.

L'église baptiste de Hughson Street dessert la partie nord de Hamilton depuis 1887, en s'attaquant aux problèmes qui ont une incidence sur la qualité de vie de la population, notamment les problèmes sociaux, économiques, environnementaux et d'énergie.

Indwell offre des logements avec services de soutien à plus de 550 ménages dans le sud de l'Ontario par l'entremise de ses programmes offert à Hamilton, Woodstock, Simcoe et London. Ses installations comprennent des établissements de soins résidentiels avec services de soutien jour et nuit, des logements offrant beaucoup de soutien et des appartements-services autonomes.

Citations

« Cet investissement est une excellente nouvelle pour Hamilton. Il constitue l'une des nombreuses mesures prises par notre gouvernement pour que les collectivités de l'Ontario aient accès aux logements sûrs, abordables et accessibles dont elles ont besoin. Notre gouvernement est déterminé à accroître l'offre de logements pour les Canadiens ici même à Hamilton et aussi dans l'ensemble de l'Ontario, grâce à des ensembles comme celui que nous annonçons aujourd'hui. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« En novembre 2017, notre gouvernement a annoncé la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada, un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Dans le cadre de cette Stratégie, notre gouvernement fournit de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin ici, à Hamilton, et dans tous les coins du pays. Nous croyons qu'il faut donner une chance de réussir à tous les Canadiens. C'est pourquoi nous sommes extrêmement heureux de soutenir ce merveilleux projet. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Indwell attend avec impatience le jour où les 45 nouveaux logements abordables avec services de soutien seront offerts dans le secteur Nord de Hamilton. En collaboration avec l'Église baptiste Hughson Street, nous sommes très heureux de voir se former un nouveau milieu de vie pour les personnes qui recherchent la santé, le bien-être et un sentiment d'appartenance. » - Jeff Neven, directeur exécutif, Indwell

« Avec la hausse vertigineuse du prix des logements dans notre quartier, il devenait de plus en plus important de créer des logements abordables en association avec notre nouveau lieu de culte. Nous sommes très heureux du soutien accordé par la Stratégie nationale sur le logement et le Fonds national de co-investissement pour le logement, qui nous a permis de réaliser notre rêve ici, dans le secteur Nord. » - Paul Havercroft, pasteur adjoint, Église baptiste Hughson Street

Faits en bref

Dans ce nouvel immeuble, on vise des économies d'énergie de 56,1% et une diminution de 62,4 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

L'ensemble de quatre étages, comptant 45 logements, sera construit selon les principes de la conception universelle; neuf des logements seront entièrement accessibles.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale, ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques au pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

