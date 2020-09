OTTAWA et TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé un investissement de 16,8 millions de dollars pour soutenir le projet d'infrastructure communautaire de la Première Nation de Salt River. Le financement vise à mettre en place l'infrastructure nécessaire à un aménagement résidentiel à venir, à accroître le nombre de logements dans la réserve de Salt River et à créer de nouveaux emplois.

La Première Nation de Salt River agrandira son réseau d'aqueduc et mettra à niveau les réseaux d'égout de la ville de Fort Smith pour qu'ils servent aussi la communauté. Le projet inclut également l'aménagement de terrains et la réalisation de travaux liés à l'électricité et aux communications en vue de la construction de maisons.

L'initiative aura des retombées socioéconomiques directes et indirectes pour la Première Nation, tout comme pour l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest.

Citations

« Félicitations au chef David Poitras et à la Première Nation de Salt River pour leur collaboration dans le cadre de cet important projet d'infrastructure ainsi que pour avoir obtenu le financement nécessaire à son démarrage. Le Canada reconnaît l'importance de ce projet communautaire qui permettra de bâtir des logements supplémentaires dans la réserve, tout en assurant la prospérité économique et en favorisant une Première Nation plus saine et plus durable. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« La Première Nation de Salt River a travaillé d'arrache-pied pour faire avancer ce projet et pour augmenter la capacité résidentielle de la réserve. Ce projet aura de vastes incidences socioéconomiques à court et à long terme pour la communauté, la ville de Fort Smith et les Territoires du Nord-Ouest. Il donnera à l'économie un élan important alors que nous nous efforçons de construire des communautés plus saines et de nous remettre de la pandémie de COVID-19. Je tiens à féliciter la Première Nation de Salt River pour son leadership et je me réjouis de continuer à travailler avec la communauté à mesure que cet important projet progresse. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Je suis très enthousiaste au sujet de l'annonce du ministre Marc Miller concernant l'attribution de 16,8 millions de dollars pendant deux ans pour soutenir la mise en œuvre de services essentiels, tels que l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées, l'électricité et les communications dans un lotissement résidentiel de 39 lots situé dans la réserve et dans les limites de Fort Smith! Cette nouvelle est un exemple de la réconciliation entre le gouvernement fédéral et ma communauté. Je tiens aussi à remercier le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, et le chef national des Dénés, Norman Yakeleya, de nous avoir aidés à obtenir le financement! Nous sommes aussi reconnaissants envers notre négociateur en chef, Ken Laviolette, et Bruce Cottingham, Henry Beaver Sr, Colleen Verville, Allen Stanzell et Ernie Daniels, de l'équipe de discussion trilatérale. »

Chef David Poitras

Première Nation de Salt River

« Je félicite le chef David Poitras et la Première Nation de Salt River pour le travail accompli afin d'obtenir ce financement qui permettra à la réserve d'accroître sa capacité résidentielle. Ce projet est pour la Première Nation de Salt River une excellente occasion de fournir à ses membres des services dont ils ont bien besoin. Je suis heureux d'avoir contribué à faire en sorte que le projet aille de l'avant ».

Michael V. McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

La Première Nation de Salt River est signataire du Traité n o 8, conclu en 1899 entre les Premières Nations du Sud-Ouest des Territoires du Nord-Ouest, du Nord de l' Alberta et du Nord de la Saskatchewan et la reine d'Angleterre.

8, conclu en 1899 entre les Premières Nations du Sud-Ouest des Territoires du Nord-Ouest, du l' et du Nord de la et la reine d'Angleterre. La Première Nation de Salt River et le gouvernement du Canada ont signé l'accord sur le règlement de la revendication issue du traité en mars 2002.

La Première Nation de Salt River occupe l'une des deux réserves des Territoires du Nord-Ouest. Celle-ci se trouve à l'extérieur de la ville de Fort Smith dans les Territoires du Nord-Ouest, près de la frontière de l' Alberta .

dans les Territoires du Nord-Ouest, près de la frontière de l' . Le 5 septembre 2008, le gouvernement du Canada a pris un décret pour établir la réserve indienne de la Première Nation de Salt River n o 195 et mettre de côté le premier groupe de terres sélectionnées pour la réserve.

195 et mettre de côté le premier groupe de terres sélectionnées pour la réserve. En 1968, un glissement de terrain de plus de 1 000 mètres de large et de 300 mètres de profondeur qui s'est détaché de la berge de la rivière des Esclaves a touché la réserve de Salt River et a forcé le déménagement de nombre de ses habitants à Fort Smith .

. Le nouvel aménagement résidentiel permettra à d'autres membres de retourner dans leur communauté.

Le financement de 16,8 millions de dollars est attribué à un projet d'infrastructure habilitante de deux ans, qui selon la Première Nation générera 22,9 millions de dollars, y compris près de 6 millions de dollars en salaires et traitements pour 77 emplois dans les Territoires du Nord-Ouest.

Liens connexes

Site Web de la Première Nation de Salt River [en anglais seulement]

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca