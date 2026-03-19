L'entreprise de Lachute obtient une aide financière de plus de 300 000 $ de DEC.

LACHUTE, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation, a annoncé, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 306 000 $ à Recytronique. Cet appui de DEC permettra d'épauler l'entreprise dans ses activités de démarrage et s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les entreprises manufacturières, un levier essentiel du développement économique des régions du Québec.

Recytronique est spécialisée dans la fabrication de matériaux en composite à partir du recyclage de cartes électroniques. Visant zéro déchet, Recytronique utilisera un nouveau procédé de récupération de contenus non métalliques à partir des circuits électroniques et informatiques, permettant une nouvelle utilisation pour d'autres produits, tels que des matériaux de construction. Cette aide financière lui permettra de faire l'acquisition et l'installation d'équipements visant la fabrication de matériaux en composite, en plus de faire des améliorations locatives.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et constituent un élément essentiel du plan économique de notre gouvernement. L'investissement de DEC dans Recytronique accélérera la croissance de l'entreprise et l'expansion de ses activités. Le secteur manufacturier est un moteur de l'économie québécoise, et notre gouvernement continuera d'investir de manière stratégique pour qu'il demeure innovant et compétitif. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Aujourd'hui marque une belle étape pour Recytronique qui pourra faire l'acquisition et l'installation d'équipements grâce à l'appui de DEC. Toute l'équipe peut être fière de ce projet de démarrage qui contribuera à la transition environnementale. L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour que nos PME demeurent innovantes et compétitives. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation

« L'appui de DEC représente beaucoup pour notre équipe. Il nous donne les moyens de concrétiser notre vision, soit de donner une nouvelle vie à des matières provenant des circuits électroniques en les intégrant à la fabrication de nouveaux matériaux de composites. Nous sommes fiers de contribuer, à notre échelle, à une économie plus durable à Lachute et au Québec. »

Steve Chartrand, cofondateur et président opérationnel, Recytronique

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]