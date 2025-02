Le Centre Chan reçoit un financement pour acquérir de l'équipement spécialisé dans le cadre d'un projet de modernisation

VANCOUVER, BC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Lorsque les institutions culturelles et les universités collaborent, elles créent des lieux vivants où l'art et le savoir se rencontrent. Cela améliore l'éducation, facilite l'accès à la culture et renforce les liens avec la communauté.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville, a annoncé un investissement de 300 000 $ dans le Chan Centre for the Performing Arts de l'Université de la Colombie-Britannique. Il était accompagné de l'honorable Joyce Murray, députée de Vancouver Quadra, et a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Avec cette somme accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, le Chan Centre pourra moderniser de l'équipement essentiel dans deux de ses salles, la salle de concert Chan Shun et le théâtre-atelier Telus, afin d'amener ses capacités techniques au niveau des normes contemporaines de l'industrie. Il pourra notamment remplacer les consoles de son et le système de projection numérique afin d'offrir aux artistes et au public une expérience immersive et à la hauteur des standards actuels.

Ces améliorations s'inscrivent dans un projet de modernisation en plusieurs étapes du Chan Centre. Il comprend l'achat et l'installation d'équipement spécialisé, notamment des consoles de façade, de retour et d'enregistrement, et d'un système de projection numérique. En mettant à niveau ses équipements, le centre pourra continuer à attirer des artistes de renommée mondiale tout en soutenant la relève artistique et les projets étudiants.

Le Chan Centre joue un rôle clé dans la vie culturelle de Vancouver et au-delà. Ces améliorations, qui renforceront l'infrastructure technique du Chan Centre, viendront aussi appuyer les travaux du centre et de l'Université de la Colombie-Britannique pour donner aux artistes, aux étudiants et aux étudiantes des outils à la fine pointe afin de créer, d'apprendre et de partager leur passion.

Citations

« Le Chan Centre est un lieu incontournable pour la culture et l'éducation à Vancouver. Il joue un rôle clé en rassemblant artistes, étudiants et gens passionnés autour de la créativité et du partage. Grâce à cet investissement, il pourra accueillir encore plus de talents émergents de chez nous, tout en présentant des spectacles mémorables et en faisant rayonner la culture dans la communauté. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le Chan Centre est un carrefour culturel vital pour la Colombie-Britannique et au-delà. Il présente des spectacles inspirants et divertissants, et est un véritable joyau de notre ville. Cet investissement illustre l'engagement de notre gouvernement à offrir aux Canadiens et Canadiennes des occasions de vivre des expériences culturelles et éducatives exceptionnelles dans leur communauté, tout en appuyant la prochaine génération d'artistes. »

-- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville

« Depuis sa création il y a près de 30 ans, le Chan Centre est devenu un organisme artistique florissant qui sert de catalyseur à l'interprétation, à la création et à l'apprentissage. Au fil des ans, j'ai eu le privilège d'assister à de nombreuses activités au centre, et je peux témoigner du dynamisme, de l'imagination et de l'excellence qui imprègnent chaque aspect de l'expérience vécue par les participants et participantes. Je suis ravie que ce financement serve à améliorer cette expérience ainsi qu'à renforcer les capacités du Chan Centre. »

-- L'honorable Joyce Murray, députée de Vancouver Quadra

« Le Chan Centre est un pilier de la vie artistique et universitaire de l'Université de la Colombie-Britannique. Il offre un espace exceptionnel où les étudiants, le corps enseignant et la communauté tout entière se réunissent pour assister à des spectacles de calibre mondial et à des activités suscitant la réflexion. Cet investissement du ministère du Patrimoine canadien renforce notre capacité de soutenir les artistes et les chercheurs tout en élargissant l'accès aux arts grâce à des technologies modernes. Nous sommes reconnaissants de ce soutien, qui aidera le Chan Centre à poursuivre ses efforts pour inspirer, informer et mobiliser le public sur le campus et au-delà. »

-- Dr Benoit-Antoine Bacon, président et recteur, Université de la Colombie-Britannique

« Nous sommes profondément reconnaissants au ministère du Patrimoine canadien de cet investissement essentiel dans le Chan Centre. Grâce à la modernisation de notre infrastructure audiovisuelle vieillissante, nous pourrons améliorer notre soutien aux artistes, aux étudiants et au public. Ces mises à niveau nous permettront non seulement d'améliorer la clarté du son et la qualité de projection, mais aussi de renforcer nos capacités internes d'enregistrement vidéo et de diffusion en direct. Ainsi, le Chan Centre demeurera un lieu à la fine pointe de la technologie, proposant des spectacles variés, des activités universitaires et un espace de rencontre entre le milieu universitaire et le grand public. »

-- Dr T. Patrick Carrabré, directeur, Chan Centre for the Performing Arts

Les faits en bref

Construit en 1997, le Chan Centre for the Performing Arts joue un rôle essentiel quand il s'agit de soutenir les programmes de musique, de théâtre et de cinéma de l'Université de la Colombie-Britannique en offrant des espaces d'avant-garde pour l'apprentissage et la prestation sur scène. Grâce à de nombreux partenariats avec des organismes locaux et internationaux voués aux arts, le Chan Centre favorise les échanges culturels en mettant à la portée du corps étudiant et de la communauté des spectacles de calibre mondial, des ateliers et des possibilités éducatives.

Le Chan Centre compte plusieurs salles de spectacle, dont la salle de concert Chan Shun, le théâtre-atelier Telus et le cinéma Banque Royale. Il y présente un large éventail de concerts, de productions théâtrales, de spectacles et de films.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Liens connexes

