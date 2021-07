Le gouvernement du Canada s'est engagé à maintenir l'intégrité et la sécurité de ses ponts



LOCKPORT, MB, le 30 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita Anand, a annoncé qu'un contrat de construction d'une valeur de 40 millions de dollars a été attribué à M.D. Steele Construction Ltd., un entrepreneur général du Manitoba, pour la réhabilitation du barrage-écluse St. Andrews.

Le projet rendra le pont plus durable et plus sécuritaire, et en prolongera la durée de vie globale. Voici d'autres avantages et exemples des travaux :

Remplacer le tablier de la travée principale par des voies de circulation plus larges;

Élargir le trottoir;

Ajouter des rampes d'accès à chaque extrémité du pont;

Réparer et élargir les travées d'approche et la structure porteuse en acier pour fixer des limites de chargement;

Préserver la valeur patrimoniale du barrage-écluse St. Andrews , le dernier barrage de type « Caméré » au monde.

Le projet améliorera le transport de biens et de services dans cette région. Il devrait stimuler et améliorer l'économie provinciale, en éliminant les limites de vitesse et de chargement en vigueur, en augmentant la circulation commerciale dans la région, en aidant les entreprises locales grâce à l'amélioration de l'accès pour les véhicules, les piétons et les cyclistes, et en prolongeant la durée de vie de ce site historique national. Les travaux de construction prendront fin à l'automne 2022.

Pendant la construction, au moins une voie restera ouverte à la circulation et la communauté sera informée à l'avance de toute fermeture complète du pont par l'entremise d'avis publics et des médias sociaux. Les fermetures complètes auront lieu en dehors des heures de pointe, dans la mesure du possible.

Suivant l'engagement du gouvernement du Canada en matière de réconciliation, le contrat renferme une exigence obligatoire de partenariat autochtone. M.D. Steele s'est engagé à créer des possibilités d'emploi et de formation pour les entreprises autochtones locales, afin qu'elles participent à la restauration de ce lieu historique national.

« SPAC se réjouit de collaborer avec les intervenants sur ce projet très important qui permettra de fournir une infrastructure plus sécuritaire et plus accessible afin que les générations futures puissent continuer d'utiliser et de visiter ce lieu patrimonial. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

La travée principale du pont du barrage-écluse St. Andrews a été construite en 1951, ce qui lui donne près de 70 ans. La dernière réhabilitation majeure du pont du barrage-écluse St. Andrews remonte à 1993. SPAC réalise ces importants travaux de réhabilitation, car le pont du barrage-écluse St. Andrews en est à la fin de sa durée de vie utile et doit être remplacé.



En 1990, la Société canadienne de génie civil a désigné le pont-barrage à rideaux Caméré St. Andrews comme lieu historique national de génie civil. La Société lui a attribué cette distinction sans doute parce qu'il s'agit du seul barrage mobile de ce type à subsister dans le monde.



L'infrastructure comprend cinq principales composantes : un barrage, une écluse, une échelle à poissons, un pont et un parc de 9 hectares.



Le barrage-écluse St. Andrews est utilisé pour gérer les niveaux d'eau sur la partie de la rivière Rouge située entre le barrage et la station de pompage de l'avenue James située en amont durant les mois d'été. Le barrage continuera d'être exploité selon le calendrier prévu pendant la période de construction du pont.



Le barrage-écluse St. Andrews est un attrait touristique. Environ 1 500 bateaux, embarcations de plaisance personnelle et bateaux d'excursion le franchissent annuellement.



est un attrait touristique. Environ 1 500 bateaux, embarcations de plaisance personnelle et bateaux d'excursion le franchissent annuellement. En moyenne, 5 400 véhicules traversent le pont quotidiennement.

