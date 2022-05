BURNABY, BC, le 25 mai 2022 /CNW/ - Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, méritent d'avoir accès à des aliments sains et nutritifs. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement à hauteur de 2 millions de dollars du Fonds des infrastructures alimentaires locales pour 38 projets dans la province de la Colombie-Britannique. Ce financement soutient les organismes communautaires et sans but lucratif dans leurs efforts pour fournir des réponses rapides aux problèmes d'insécurité alimentaire.

Lors d'une visite des locaux de la Banque alimentaire du Grand Vancouver à Burnaby, la ministre Bibeau a pu voir l'entrepôt de 40 000 pieds carrés qui comprend une cuisine, un espace de réfrigération et de congélation ainsi qu'un salon pour les bénévoles, où elle a appris comment l'organisme s'y prend pour appuyer la sécurité alimentaire de sa communauté. Les représentants de la banque alimentaire ont également montré à la ministre Bibeau des images des nouveaux réfrigérateur et congélateur-chambre installés dans les locaux du centre-ville de Vancouver, grâce à une subvention du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) pouvant atteindre 98 687 $. Ce projet communautaire a augmenté la capacité d'entreposage au froid des aliments de 3 400 pieds cubes, ce qui permet à la banque alimentaire d'offrir des fruits et légumes frais ainsi que des viandes et autres produits congelés aux résidents de Vancouver dans le besoin, en quantité plus grande que jamais auparavant.

Chaque région a ses propres défis en matière de sécurité alimentaire, en particulier les communautés nordiques et éloignées. Dans le Nord canadien, le prix des aliments peut être beaucoup plus élevé que dans le reste du pays. Des facteurs tels que l'isolement et les difficultés socio‑économiques rendent les habitants du Nord particulièrement vulnérables aux problèmes de sécurité alimentaire. Ces défis ont renforcé le besoin de trouver des solutions à long terme ainsi que des solutions communautaires et adaptées aux régions.

La toute nouvelle phase du FIAL, annoncée le 23 mars 2022, sera ouverte à l'admission des demandes le 1er juin 2022. Cette phase du Fonds a été conçue pour répondre aux besoins des communautés autochtones, nordiques et éloignées en leur procurant des fonds pour les aider à mettre en place un système alimentaire qui répondra aux besoins actuels et futurs des communautés. Un financement allant jusqu'à 20 millions de dollars est disponible au cours des deux prochaines années pour les projets admissibles spécifiques à l'infrastructure, dirigés par la communauté et dédiés à l'amélioration de l'accès à des aliments sains, nutritifs et locaux pour les Canadiens à risque d'insécurité alimentaire. Par exemple, un projet pourrait aider à étendre un programme de récolte communautaire pour y intégrer les méthodes traditionnelles de transformation et de distribution des aliments. Les subventions accordées aux projets peuvent aller de 100 000 $ à 500 000 $ pour soutenir les initiatives de plus grande envergure qui auront un impact durable dans les communautés.

Les détails et les exigences du programme sont disponibles dès maintenant, et les demandes pour cette phase d'admission peuvent être soumises du 1er juin 2022 au 15 juillet 2022.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les organismes communautaires de sécurité alimentaire pour s'assurer qu'ils aient accès aux outils nécessaires qui les aident à répondre aux besoins croissants et immédiats des personnes en situation d'insécurité alimentaire au Canada.

Citations

« Depuis le lancement du Fonds des infrastructures alimentaires locales en 2019, 821 projets dirigés par les collectivités ont été soutenus par notre gouvernement. Il est clair que les organismes qui oeuvrent auprès des communautés sont en position privilégiée pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Nous allons continuer de les outiller pour les appuyer dans leur mission essentielle de contribuer à la sécurité alimentaire. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« De nombreuses personnes de notre communauté locale font actuellement face à de l'insécurité alimentaire. Nous travaillons d'arrache-pied pour mettre en œuvre des réponses rapides et créer des solutions à long terme au problème de la faim grâce au Fonds des infrastructures alimentaires locales. Ici, en Colombie-Britannique, grâce à des projets locaux, comme l'expansion de l'espace d'entreposage au froid de la banque alimentaire du Grand Vancouver, nous veillons à ce que les membres de la communauté aient accès à des aliments de qualité, frais et nutritifs, et qu'ils puissent se les offrir, quel que soit l'endroit où ils vivent. »

- Ken Hardie, député de Fleetwood-Port Kells

« Le financement que la Banque alimentaire du Grand Vancouver a reçu dans le cadre du cycle précédent du FIAL a transformé notre installation de distribution alimentaire. La réfrigération nous a permis de distribuer plus de fruits et légumes frais et de protéines congelées que jamais auparavant. Plus de 60 % de nos clients habitent à Vancouver, et nous constatons chaque mois un nombre record de nouveaux clients qui sollicitent notre aide. Ce soutien à l'infrastructure de la part du gouvernement fédéral est arrivé au moment où nous en avions le plus besoin. »

- David Long, PDG, Greater Vancouver Food Bank Society

Les faits en bref

Le budget de 2021 prévoyait 10 millions de dollars supplémentaires pour le FIAL, afin de soutenir les subventions d'intervention rapide en vue de prévenir la faim en investissant dans les besoins en infrastructure. À ce jour, 175 projets ont été approuvés d'un bout à l'autre du Canada .

. Depuis son premier lancement en août 2019, le FIAL a engagé 36,5 millions de dollars pour soutenir plus de 821 projets structurants de sécurité alimentaire partout au Canada , tels que : des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités d'entreposage pour les dons d'aliments, des serres dans les communautés éloignées et du Nord, et plus encore. Sur ce total, le FIAL a appuyé 120 projets dirigés par des organisations autochtones pour un financement approuvé allant jusqu'à 5,7 millions de dollars.

, tels que : des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités d'entreposage pour les dons d'aliments, des serres dans les communautés éloignées et du Nord, et plus encore. Sur ce total, le FIAL a appuyé 120 projets dirigés par des organisations autochtones pour un financement approuvé allant jusqu'à 5,7 millions de dollars. Le gouvernement du Canada a aussi institué le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire, doté de 330 millions de dollars, et finance des organisations nationales et régionales qui, à leur tour, soutiennent les banques alimentaires et les organisations alimentaires locales partout au Canada .

a aussi institué le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire, doté de 330 millions de dollars, et finance des organisations nationales et régionales qui, à leur tour, soutiennent les banques alimentaires et les organisations alimentaires locales partout au . De plus, 25 millions de dollars ont été accordés à Nutrition Nord Canada pour augmenter les subventions afin que les communautés nordiques et isolées puissent se procurer les aliments nutritifs et les produits d'hygiène personnelle dont elles ont besoin. Dans le budget de 2021, 163,4 millions de dollars ont été engagés pour élargir le programme Nutrition Nord Canada et permettre au ministre des Affaires du Nord de travailler directement avec des partenaires autochtones, notamment dans l'Inuit Nunangat, pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

travailler directement avec des partenaires autochtones, notamment dans l'Inuit Nunangat, pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Pour de plus amples renseignements sur le FIAL, veuillez envoyer un courriel à [email protected] , téléphoner : 1-877-246-4682 ou visiter : agriculture.canada.ca/infrastructures-alimentaires-locales .

Liens connexes

Fonds des infrastructures alimentaires locales

Politique alimentaire pour le Canada

Liens supplémentaires

Liste des projets du Fonds des infrastructures alimentaires locales

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229 ; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]