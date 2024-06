MISSISSAUGA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - Les difficultés liées à la santé mentale auxquelles sont confrontés les jeunes au Canada, qu'elles viennent de problèmes vécus à la maison, en ligne ou à l'école, se sont complexifiées au cours des dernières années. Leurs besoins en ce qui concerne la santé émotionnelle et mentale nécessitent un soutien accessible, opportun et compatissant. Chaque enfant mérite le meilleur départ dans la vie et c'est pourquoi le gouvernement fait des investissements ciblés en vue de construire une société canadienne plus juste pour chacun en veillant à ce que des ressources en santé mentale soient offertes pour tout jeune au Canada qui en a besoin.

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse ont souligné aujourd'hui le financement, tiré du budget de 2024, de 7,5 millions de dollars sur trois ans en appui à la ligne Jeunesse, J'écoute et son offre de services en santé mentale, de counselling et de soutien de crise à l'intention des jeunes.

Les fonds fédéraux serviront à Jeunesse, J'écoute à soutenir son modèle de base de services de soins, et notamment :

à la poursuite et l'élargissement de la prestation de services : Jeunesse, J'écoute continuera à offrir un accès de 24 heures par jour, sept jours par semaine, à des soutiens bilingues en santé mentale par voix et textos, du counselling en ligne et du soutien de crise à l'intention des jeunes dans tout le Canada . Cela couvrira la surveillance continue de la prestation des services, le recrutement, la formation et le maintien en poste de bénévoles et de conseillers; la mise au point d'une technologie répondant aux besoins du personnel de première ligne et appuyant la mise à l'échelle des services et enfin le déploiement de prototypes utilisant l'IA afin d'informatiser les tâches administratives.

Jeunesse, J'écoute continuera à offrir un accès de 24 heures par jour, sept jours par semaine, à des soutiens bilingues en santé mentale par voix et textos, du counselling en ligne et du soutien de crise à l'intention des jeunes dans tout le . Cela couvrira la surveillance continue de la prestation des services, le recrutement, la formation et le maintien en poste de bénévoles et de conseillers; la mise au point d'une technologie répondant aux besoins du personnel de première ligne et appuyant la mise à l'échelle des services et enfin le déploiement de prototypes utilisant l'IA afin d'informatiser les tâches administratives. à élargir la portée des services grâce à une intervention permanente et plus étendue : Jeunesse, J'écoute offrira sur son site Web et sur les plateformes des médias sociaux un accès de 24 heures par jour, sept jours par semaine, à du contenu validé en clinique tout en rejoignant des populations particulières de jeunes en quête d'équité, p. ex. les Noirs, les Autochtones, les 2ELGBTQIA+ et les nouveaux arrivants.

Jeunesse, J'écoute offrira sur son site Web et sur les plateformes des médias sociaux un accès de 24 heures par jour, sept jours par semaine, à du contenu validé en clinique tout en rejoignant des populations particulières de jeunes en quête d'équité, p. ex. les Noirs, les Autochtones, les 2ELGBTQIA+ et les nouveaux arrivants. à soutenir les employés et les bénévoles de Jeunesse, J'écoute : L'organisation offrira un perfectionnement professionnel continu et des occasions de formation au personnel et aux bénévoles. Elle examinera et mettra à jour les ressources à sa disposition afin de préserver leur exactitude clinique, et concevra et gardera à jour un solide programme d'autogestion de la santé à l'intention de tout le personnel et de tous les bénévoles assurant des services.

: L'organisation offrira un perfectionnement professionnel continu et des occasions de formation au personnel et aux bénévoles. Elle examinera et mettra à jour les ressources à sa disposition afin de préserver leur exactitude clinique, et concevra et gardera à jour un solide programme d'autogestion de la santé à l'intention de tout le personnel et de tous les bénévoles assurant des services. à recueillir, analyser et communiquer des données : Jeunesse, J'écoute mettra à profit les activités de collecte de données en cours ainsi que des stratégies et des processus d'analyse afin de commencer et de mettre à jour la collecte de données, l'analyse et la production de rapports sur les données.

Les ministres ont souligné cet investissement à l'occasion d'une visite des locaux de Mississauga d'Achēv, un organisme de bienfaisance qui est un des plus importants prestataires de services d'aide à l'emploi, de services aux nouveaux arrivants, de services linguistiques ainsi que de services aux jeunes, aux femmes et d'inclusion dans la région du Grand Toronto.

Citations

« Les 7,5 millions de dollars que nous versons pour soutenir Jeunesse, J'écoute contribueront à rendre la vie plus juste pour les jeunes Canadiens en veillant à ce qu'ils aient accès à des services de santé mentale au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. En demandant aux plus riches de payer leur juste part, nous nous assurons que tous les Canadiens ont accès aux soutiens et aux services dont ils ont besoin. »

L'honorable Kamal Khera,

Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Les jeunes sont confrontés à d'innombrables défis qui pèsent sur leur santé mentale. L'incertitude peut conduire à l'isolement et les obstacles au soutien peuvent rendre les choses encore plus difficiles. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à éliminer ces obstacles et à faire en sorte que l'aide soit toujours offerte. En soutenant des organismes comme Jeunesse, J'écoute, nous nous assurons que les jeunes Canadiens ont accès aux outils et aux systèmes de soutien dont ils ont besoin pour réussir. Ensemble, nous ouvrons la voie à une génération qui s'épanouit. »

L'honorable Marci Ien,

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Créé en 1989, Jeunesse, J'écoute est le seul service électronique en santé mentale au Canada offrant 24 heures par jour et sept jours par semaine un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes, en anglais comme en français et dans 100 autres langues.

offrant 24 heures par jour et sept jours par semaine un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes, en anglais comme en français et dans 100 autres langues. Selon l'endroit d'où la personne appelle, elle peut joindre Jeunesse, J'écoute via le service 988, en composant le numéro 1-800-668-6868 ou en textant en tout temps CONNECT au numéro 686868 à partir de n'importe où au Canada .

. Jeunesse, J'écoute dispose de conseillers professionnels et d'intervenants bénévoles formés pour répondre au continuum de besoins en santé mentale et en santé émotionnelle des jeunes, de la situation de crise aux soucis du quotidien.

Selon les données recueillies par Jeunesse, J'écoute, entre janvier 2020 et le 31 décembre 2023, des jeunes ont communiqué avec le service plus de 19 millions de fois. Cela constitue une augmentation de 144 % en 2023 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

le 31 décembre 2023, des jeunes ont communiqué avec le service plus de 19 millions de fois. Cela constitue une augmentation de 144 % en 2023 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Jeunesse, J'écoute signale aussi que les sujets que les jeunes veulent aborder sont plus complexes que jamais et s'aggravent au fil du temps. Les cinq enjeux les plus fréquents sont l'anxiété et le stress; les relations; la dépression; le suicide; enfin, l'isolement.

L'Agence de la santé publique du Canada conclura une entente de contribution avec Jeunesse, J'écoute et on prévoit que l'organisation commencera à recevoir des fonds en novembre 2024.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Patrick Vaughan, Directeur adjoint des Communications, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Hannaan Hassan, Conseillère principale en communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-355-0996, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]