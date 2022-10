OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 106 000 $ pour aider la Prairie Oat Growers Association à mener de nouveaux essais de recherche pour mieux comprendre le rôle de l'avoine dans la prévention des maladies. Les résultats de ce projet aideront à créer de nouveaux débouchés pour les producteurs d'avoine canadiens.

Avec le financement du programme d'Agri-science, le Centre de recherche de l'Hôpital Saint‑Boniface à Winnipeg, en collaboration avec l'Association, mène des essais pour déterminer exactement comment les protéines d'avoine sont digérées et leur effet sur la réduction du cholestérol et des niveaux de glycémie dans le sang. L'hypothèse du Centre suggère que l'avoine peut avoir un effet positif sur le cholestérol et la glycémie. On prévoit publier les données (après un examen par les pairs) d'ici le début de 2023.

L'avoine est riche en fibres solubles, ce qui en fait un aliment dont la valeur nutritive est bien connue. Grâce aux consommateurs qui voulaient explorer les bienfaits de cette céréale, l'industrie a été transformée. Alors qu'autrefois, l'industrie était axée sur l'exportation en vrac, elle vend aujourd'hui essentiellement des produits et des ingrédients à valeur ajoutée. Cette marque santé peut aider l'industrie à diversifier davantage les débouchés, à stimuler la demande et à multiplier les avantages économiques pour les productrices et producteurs, tout en aidant les consommatrices et consommateurs à manger santé.

Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir la recherche qui étudie tous les avantages nutritionnels et santé des produits agricoles canadiens, sachant à quel point les consommatrices et consommateurs et l'économie pourraient en bénéficier.

Citations

« La valeur nutritive des cultures canadiennes est reconnue, et la recherche nous permet de découvrir leurs bénéfices à long terme sur notre santé, incluant leur capacité à combattre des maladies. Ce projet est un investissement dans la santé des Canadiennes et des Canadiens et ouvre la porte à de nouveaux marchés pour nos producteurs et transformateurs. »

- L'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les prairies sont reconnues pour la qualité de leurs produits qui appuient le secteur agricole et l'économie canadienne. L'annonce d'aujourd'hui aidera les chercheurs à mieux comprendre les usages de l'avoine, ce qui améliorera la santé des Canadiens et stimulera le commerce international. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre du Développement économique Canada pour les Prairies

« Ce type de financement est primordial pour les produits comme l'avoine. Ainsi, nous pouvons étudier tous les avantages nutritionnels de ces aliments. Si les consommateurs peuvent mieux comprendre la valeur nutritive de la nourriture qu'ils mangent, on peut les encourager à continuer de consommer et d'acheter des produits locaux. Voilà l'importance des allégations santé. La Prairie Oat Growers Association est reconnaissante du soutien pour la recherche et le marketing. Et nous sommes impatients de continuer notre recherche importante dans les années à venir. »

- Shawna Mathieson, directrice générale, Prairie Oat Growers Association

Faits en bref

La Prairie Oat Growers Association est une organisation à but non lucratif qui défend les intérêts des producteurs d'avoine et fait du marketing dans l'Ouest canadien.

Le Canada est le plus grand exportateur d'avoine au monde, évalué à 465 millions de dollars en 2020. Les trois provinces des Prairies comptent plus de 90 % de la production d'avoine.

est le plus grand exportateur d'avoine au monde, évalué à 465 millions de dollars en 2020. Les trois provinces des Prairies comptent plus de 90 % de la production d'avoine. L'objectif du programme Agri-science est d'accélérer le rythme de l'innovation, en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et la recherche de pointe qui est bénéfique pour le secteur et les Canadiens.

Liens connexes

Prairie Oat Growers Association

Programme Agri‑science

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]