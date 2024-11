OTTAWA, ON, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le cancer du sein est l'une des formes de cancer les plus courantes et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes* au Canada. Une femme sur huit devrait recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie.

Le dépistage du cancer du sein, qui vise à détecter le cancer à un stade plus précoce et plus facile à traiter, est une priorité pour le gouvernement du Canada. Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé un financement de 545 000 $ pour deux initiatives visant à faire avancer la recherche et à sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein.

Le Partenariat canadien pour la santé de demain recevra 295 000 $ pour un projet visant à produire de meilleures données pour informer les pratiques de dépistage du cancer du sein au Canada, notamment en examinant les écarts dans la participation au dépistage du cancer du sein, les traitements du cancer et les résultats selon la race et les origines ethniques. Ces données permettront de mieux comprendre les divers besoins des personnes vivant au Canada en matière de dépistage du cancer du sein.

La Société canadienne du cancer recevra 250 000 $ pour une campagne de sensibilisation du public et de médias sociaux visant à fournir aux personnes à risque des informations importantes sur le dépistage du cancer du sein. Cette campagne s'adressera aux femmes de toutes les provinces et de tous les territoires, en particulier à celles qui n'ont jamais subi de dépistage ou qui ne le font pas régulièrement.

*Les femmes cisgenres et les autres adultes de sexe féminin à la naissance, comme les hommes transgenres et les personnes non binaires.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la vie des personnes au Canada grâce à des efforts complets de dépistage et de prévention du cancer du sein. Nous reconnaissons que le cancer du sein touche la vie d'un grand nombre de personnes, que ce soit par un diagnostic personnel ou celui d'un être cher. Nous continuerons à collaborer avec les partenaires et les intervenants pour combler les lacunes dans la recherche sur le cancer du sein et donner à chacun les moyens de prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé, en s'appuyant sur les meilleures données scientifiques et factuelles disponibles. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes vivant au Canada , après le cancer de la peau sans mélanome. Bien qu'il puisse également être présent chez l'homme, le cancer du sein chez l'homme est très rare.

, après le cancer de la peau sans mélanome. Bien qu'il puisse également être présent chez l'homme, le cancer du sein chez l'homme est très rare. Le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (Groupe d'étude) met actuellement à jour ses lignes directrices de 2018 sur le dépistage du cancer du sein et a publié un projet de recommandations en mai 2024. Le Groupe d'étude a examiné plus de 900 commentaires reçus pendant la période de consultation publique. Ces commentaires seront pris en compte dans la préparation de la version définitive des lignes directrices sur le dépistage du cancer du sein. Un résumé de tous les commentaires reçus pendant la période de consultation publique et de la manière dont ils ont été traités sera également inclus dans la version définitive des lignes directrices pour le dépistage du cancer du sein.

