Plus de 800 millions de dollars seront versés à 24 organismes de science et de recherche au pays

OTTAWA, ON, le 26 mai 2024 /CNW/ - Les scientifiques et les chercheurs canadiens s'emploient à résoudre les défis les plus importants au monde, au profit de l'ensemble de la population. Leurs innovations et leurs découvertes sont de solides pierres d'assise de la croissance et de la prospérité économiques ainsi que de la santé et du bien-être des citoyens. Dans cet esprit, le gouvernement du Canada poursuit ses investissements visant à stimuler la recherche et l'innovation et à faire en sorte que le pays demeure un chef de file de la recherche et des nouvelles technologies.

Aujourd'hui, au Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse ont soulignés l'octroi de plus de 800 millions de dollars à des organismes tiers de science et de recherche par l'entremise du Fonds stratégique des sciences. L'Institut canadien de recherches avancées et le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement, en tant que bénéficiaires du Fonds, étaient également présents. En décembre 2023, le gouvernement avait annoncé l'allocation de fonds à 24 organismes sélectionnés à l'issue d'un nouveau processus concurrentiel transparent et fondé sur le mérite, qui avait été étayé des conseils d'un comité d'experts indépendant.

Ces organismes apportent une riche contribution à un éventail de domaines cruciaux en science et en recherche, dont la recherche et l'élaboration de solutions en matière de soins de santé, les innovations dans le domaine du vieillissement et de la santé du cerveau, le soutien à l'inclusion des Autochtones et à leurs activités de recherche, la lutte contre les changements climatiques, le soutien à la science et à la recherche dans l'Arctique, le développement de technologies émergentes comme l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, la promotion de l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques aux jeunes, et l'offre de possibilités d'apprentissage et de formation aux étudiants de niveau postsecondaire.

Citations

« Nous investissons dans des organismes de science et de recherche qui jouent un rôle essentiel dans l'écosystème de la recherche au Canada. Grâce au Fonds stratégique des sciences, nous appuyons des organismes qui contribuent à élargir notre compréhension du monde et à générer de nouvelles idées pour relever les grands défis de notre époque. Grâce à ces investissements, nous contribuons à consolider la position du Canada en tant que leader mondial de l'innovation et à assurer une meilleure qualité de vie à l'ensemble de la population.»

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

« Aujourd'hui, nous soulignons l'importance d'investir dans les compétences nécessaires aux carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Lorsque vous avez un rêve, rien ne devrait vous empêcher de le réaliser. L'accès aux outils adéquats est essentiel pour transformer les rêves en réalité. C'est dans la recherche que l'innovation se développe et que les idées pour un avenir meilleur prennent forme. Ce fonds soutient non seulement les jeunes désireux de réaliser des avancées scientifiques, mais il comble également le fossé de l'inclusion dans ces domaines. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La science et la recherche sont au cœur de la prospérité économique et des progrès continus du Canada. Les chercheurs approfondissent notre compréhension du monde et suscitent de nouvelles idées en vue de surmonter les grands défis de notre époque. En effectuant cet investissement au titre du Fonds stratégique des sciences, le gouvernement du Canada réitère son soutien à la recherche avancée de calibre mondial menée au pays ainsi qu'aux chercheurs qui s'emploient à inspirer et à former la prochaine génération. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« CABHI met en œuvre des solutions scientifiques pour améliorer la vie des Canadiens vieillissants, y compris ceux qui sont touchés par la démence. Notre engagement fort à mobiliser une communauté diversifiée d'innovateurs, de personnes âgées, de soignants, de chercheurs, d'établissements postsecondaires, de fournisseurs de soins de santé et de partenaires des secteurs privé, public et à but non lucratif s'est révélé d'une valeur inestimable pour notre succès. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada pour ce financement qui nous permettra de poursuivre ce travail essentiel et de collaborer avec nos partenaires de la SSF afin d'amplifier notre impact collectif au profit des Canadiens d'un océan à l'autre. »

- Dre Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI

« À la base, le CIFAR est une ressource nationale qui établit des liens à l'échelle mondiale. Le CIFAR dépend d'un financement national pour prendre les risques qui ont permis à ses programmes de réaliser de nombreuses et profondes avancées en recherche. Je suis ravi que le soutien du FSS permette à notre organisation de continuer à poursuivre des idées audacieuses qui ont un impact profond. Je tiens également à féliciter les organisations tierces qui ont aussi reçu un financement du FSS. »

- Stephen Toope, président et chef de la direction du CIFAR.

Faits en bref

Le Fonds stratégique des sciences (FSS), dont la mise sur pied a été annoncée dans le budget de 2019, vise à améliorer l'efficacité des investissements fédéraux dans les organismes tiers de science et de recherche grâce à l'utilisation d'un cadre fondé sur des principes pour évaluer les demandeurs de fonds.

Depuis 2016, le gouvernement a fourni plus de 16 milliards de dollars à l'appui de la science et de la recherche.

En outre, le budget de 2024 propose l'octroi de 825 millions de dollars pour accroître le soutien accordé aux étudiants à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat ainsi que le versement d'un financement de 1,8 milliard de dollars aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base et de soutenir le milieu canadien de la recherche.

Le budget de 2024 prévoit également des investissements dans l'aménagement d'installations et d'infrastructures de recherche modernes et de calibre supérieur pour appuyer les travaux qui permettront de résoudre des problèmes concrets, d'ouvrir des possibilités économiques, et d'attirer et de former la prochaine génération de talents scientifiques.

Le prochain appel de demandes au titre du FSS aura lieu en 2026-2027. Le financement associé au concours actuel sera versé d'avril 2024 à mars 2029, au fur et à mesure que les ententes de contribution seront finalisées.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez le compte Science canadienne sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ScienceCdn | Facebook : Science canadienne | Instagram : @sciencecdn

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-543-7210; Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 613-291-4176; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]