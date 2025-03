Le Canada lance la toute première Stratégie en matière d'intelligence artificielle pour la fonction publique fédérale

WATERLOO, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) a le potentiel d'améliorer considérablement les activités et les services du gouvernement au profit de toute la population du Canada. L'utilisation sûre, éthique et responsable de l'IA est une priorité pour le gouvernement fédéral.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor, a lancé la toute première Stratégie du Canada en matière d'IA pour la fonction publique fédérale à l'Université de Waterloo, un centre de technologies émergentes et de talents canadiens. L'annonce de la stratégie au Waterloo Data and Artificial Intelligence Institute souligne l'engagement du gouvernement envers la recherche et l'innovation en IA pour améliorer la prestation des services numériques.

La stratégie a été élaborée grâce à une vaste mobilisation des parties prenantes, y compris le public et des spécialistes de diverses disciplines. La participation des Canadiens et des Canadiennes à sa conception était essentielle pour garantir qu'elle reflète le caractère démocratique des valeurs auxquelles nous continuons d'accorder la priorité aujourd'hui.

En conséquence, la stratégie fera progresser 4 domaines prioritaires clés : créer un centre d'expertise en IA pour appuyer et aider à coordonner les efforts pangouvernementaux en matière d'IA; veiller à ce que les systèmes d'IA soient sécurisés et utilisés de manière responsable; offrir des formations et des parcours de perfectionnement des talents; et gagner la confiance des gens en faisant preuve d'ouverture et de transparence quant à l'utilisation de l'IA.

Le gouvernement du Canada utilisera l'IA pour renforcer ses capacités en matière de science et de recherche, améliorer la productivité de ses effectifs et offrir des services numériques améliorés aux Canadiens et Canadiennes. Ces travaux renforceront le rôle du Canada en tant que chef de file dans le domaine de l'IA.

Grâce à cette stratégie, le gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre l'IA plus efficacement en supprimant les obstacles à son adoption qui existent dans les processus des ministères et les systèmes existants. Elle favorisera une collaboration plus efficace entre les ministères afin de cerner les initiatives réussies fondées sur l'IA et de les mettre en œuvre à plus grande échelle. Par ailleurs, la stratégie renforce la transparence et la responsabilité en matière d'utilisation responsable de l'IA, garantissant ainsi le développement de solutions d'IA éthiques, inclusives et adaptées aux besoins du public.

Citation

« L'annonce d'aujourd'hui positionne le Canada comme un chef de file mondial quant à l'utilisation responsable de l'IA dans la fonction publique. Avec la toute première Stratégie en matière d'IA pour la fonction publique, nous jetons les bases pour exploiter le potentiel de cette technologie afin d'offrir les meilleurs services possibles à la population canadienne. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

La stratégie en matière d'IA soutient l'Ambition numérique du Canada , qui décrit comment le gouvernement fournira à la population canadienne des services modernes qui sont sécurisés, fiables, sans obstacle et centrés sur les utilisateurs et utilisatrices.





, qui décrit comment le gouvernement fournira à la population canadienne des services modernes qui sont sécurisés, fiables, sans obstacle et centrés sur les utilisateurs et utilisatrices. De mai à octobre 2024, dans le cadre de l'élaboration de la stratégie, le gouvernement du Canada a sollicité l'avis de divers groupes par le biais d'un processus de mobilisation et de consultation, et a publié en janvier 2025 un rapport Ce que nous avons entendu , qui résume les points de vue exprimés par les Canadiens et Canadiennes.





a sollicité l'avis de divers groupes par le biais d'un processus de mobilisation et de consultation, et a publié en janvier 2025 un rapport , qui résume les points de vue exprimés par les Canadiens et Canadiennes. Tous les 2 ans, le gouvernement s'efforcera de mettre à jour la stratégie afin de s'assurer qu'elle reste pertinente et adaptée.





Un Guide sur l'utilisation de l'IA générative est mis à la disposition des fonctionnaires pour leur permettre d'évaluer les risques associés à l'IA générative et de l'utiliser de manière responsable.

Liens connexes

Restez branchés



X : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources (média) : Mikaela Harrison, Directrice des communications, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]