Soutien pour des chercheuses et chercheurs, des innovatrices et innovateurs et de nouveaux talents qui repoussent les frontières du savoir afin de résoudre les problèmes mondiaux les plus urgents

OTTAWA, ON, le 14 juin 2024 /CNW/ - La recherche axée sur la découverte façonne la réponse du Canada aux défis de notre époque, améliorant des vies grâce à l'exploration pionnière. La prochaine génération de scientifiques et d'ingénieures et ingénieurs élargit constamment les frontières de la connaissance, créant de nouvelles possibilités et réalisant des percées percutantes.

Aujourd'hui, Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, et Ryan Turnbull, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, ont annoncé au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'octroi d'un financement de 693,8 millions de dollars à l'appui de la recherche axée sur la découverte et de la recherche appliquée. La majeure partie de ces fonds, soit plus de 554 millions de dollars, sera versée par l'intermédiaire du Programme de recherche axée sur la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Ce financement viendra en aide à des chercheuses et chercheurs qui s'aventurent en terrain inconnu pour trouver des solutions à des problèmes urgents tels que la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire et les constructions durables dans les climats froids.

En plus de permettre aux équipes de recherche canadiennes d'aborder des questions de recherche d'envergure mondiale grâce à des collaborations internationales, ce Programme attire au Canada les esprits les plus brillants du monde pour accroitre les retombées de la science, de la technologie et de l'innovation au pays.

En outre, collèges, les cégeps et les écoles polytechniques recevront 30,6 millions de dollars par l'intermédiaire du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC) pour réaliser des projets de recherche appliquée. À même ce montant, le CRSNG accordera 20 subventions d'établissement de centres d'accès à la technologie, lesquels s'attaquent à des défis en matière d'innovation en permettant aux organisations de la communauté de tirer parti de l'expertise, de la technologie et de l'équipement des collèges.

Plus de 94,5 millions de dollars seront affectés au Programme des chaires de recherche du Canada (CRC) pour appuyer 121 titulaires d'une chaire de recherche - nouvelle ou renouvelée - dans un large éventail de disciplines (santé, sciences, génie et sciences humaines) au sein de 39 établissements postsecondaires du pays. À titre de partenaire du Programme des CRC, la Fondation canadienne pour l'innovation financera 18 projets au sein de 15 établissements postsecondaires grâce à un investissement supplémentaire de près de 4 millions par l'intermédiaire de son Fonds des leaders John‑R.‑Evans.

Enfin, plus de 10 millions de dollars de ces fonds aideront à mettre en œuvre 44 programmes de sensibilisation et de promotion des sciences qui inspireront les jeunes des quatre coins du pays et leur permettront de développer leurs compétences et leur curiosité au moyen des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques par l'intermédiaire du programme PromoScience.

Soulignant l'engagement du gouvernement à renforcer le paysage de la recherche au Canada, le budget de 2024 propose un investissement important de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans, et de 748,3 millions de dollars par année par la suite, aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base. Cet investissement substantiel souligne la détermination du gouvernement à favoriser l'innovation et à faire progresser le savoir, afin que le Canada demeure à l'avant-garde des découvertes scientifiques et des progrès technologiques sur la scène mondiale.

« Le secteur canadien des sciences et de la recherche résout certains problèmes parmi les plus importants au monde, tout en stimulant l'innovation, la croissance et la productivité. Les programmes comme celui de la recherche axée sur la découverte offrent aux chercheuses et chercheurs la souplesse dont ils ont besoin pour explorer les pistes de recherche les plus prometteuses qui se présentent afin de faire en sorte que le Canada demeure un chef de file mondial en matière de sciences et de nouvelles technologies. Félicitations à l'ensemble des chercheuses et chercheurs exceptionnels qui recevront un appui! Nous avons hâte de prendre connaissance de vos réussites! »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« En investissant dans la recherche, en perfectionnant les talents canadiens en recherche et en attirant des scientifiques de haut niveau des quatre coins du monde qui mènent des recherches de pointe, nous renforçons nos capacités d'innovation. Les découvertes issues de la recherche actuelle aideront au lancement des entreprises de demain. »

- Ryan Turnbull, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Dans l'économie mondiale du savoir d'aujourd'hui, le Canada a besoin de solides connaissances en sciences et en recherche pour demeurer concurrentiel. Grâce aux investissements, comme ceux annoncés aujourd'hui, les scientifiques, les chercheuses et chercheurs et les étudiantes et étudiants reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour devenir des chefs de file mondiaux dans leur domaine, ce qui aide le pays à repousser les frontières de la science et à investir dans un avenir meilleur pour la population canadienne. »

- Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Que ce soit grâce à la recherche axée sur la découverte ou à la recherche appliquée, les bénéficiaires de ce financement peuvent obtenir des résultats inattendus et générer des retombées considérables pour notre société et notre bienêtre. L'annonce d'aujourd'hui permettra de financer un ensemble de retombées de la recherche, depuis les premières étapes de la découverte jusqu'aux étapes finales où les innovations sont mises au service des communautés. Les fonds accordés permettront aussi d'inspirer les étudiantes et étudiants au cours des années particulièrement cruciales de leur formation et d'amener nos chefs de file de la recherche à connaitre encore plus de succès. Je salue le dévouement de toutes nos découvreuses et tous nos découvreurs et de toutes nos innovatrices et tous nos innovateurs qui s'attaquent à des problèmes mondiaux extrêmement difficiles ainsi que leur détermination à trouver des solutions audacieuses. »

- Alejandro Adem, MSRC, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

« L'Université d'Ottawa est ravie d'accueillir cette annonce de subventions. Pour nous, cela signifie un appui financier pour deux nouvelles Chaires de recherche du Canada et une renouvelée, ainsi que 96 récipiendaires du Programme de subventions à la découverte, illustrant ainsi notre vibrant environnement de recherche. Cet investissement important démontre non seulement le travail remarquable réalisé à l'Université d'Ottawa, mais permettra aussi de nous propulser vers un avenir rempli de nouvelles découvertes et d'innovations. Nous remercions le Gouvernement du Canada pour cet appui qui inspirera et stimulera nos chercheuses et chercheurs à atteindre de nouveaux sommets. »

- Sylvain Charbonneau, vice-recteur à la recherche et à l'innovation de l'Université d'Ottawa

Le financement annoncé aujourd'hui est réparti entre deux programmes du CRSNG et deux programmes des trois organismes fédéraux de financement de la recherche (CRSNG, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et Instituts de recherche en santé du Canada).

Programme de recherche axée sur la découverte du CRSNG

Un montant de 554 millions de dollars sur une période de cinq ans sera accordé à des chercheuses et chercheurs dans un vaste éventail de disciplines : biologie, mathématiques et statistique, informatique, physique, chimie, génie, etc. De plus, le CRSNG soutient la recherche autochtone en sciences naturelles et en génie. Ces subventions, qui permettent à leurs titulaires de maintenir un programme de recherche à long terme, favorisent l'excellence en recherche et assurent la création d'environnements stimulants pour la formation en recherche.

Le Programme de recherche axée sur la découverte comporte plusieurs possibilités de financement par l'intermédiaire desquelles des fonds seront versés : 427 millions de dollars sous la forme de subventions à la découverte individuelles accordées à 2 030 chercheuses et chercheurs dans différentes disciplines des sciences et du génie; 72,4 millions de dollars pour prolonger une seule fois, pour une période d'un an avec financement, les subventions de recherche axée sur la découverte détenues par plus de 1 800 chercheuses et chercheurs au Canada touchés par la pandémie de COVID-19; 13,3 millions de dollars sous forme de subventions qui aideront à financer des projets de recherche en physique subatomique et faciliteront l'accès à des ressources majeures et à de l'équipement; 5,5 millions de dollars au titre des subventions Horizons de la découverte pour financer 15 projets intégrant ou transcendant plusieurs disciplines dans le but de faire avancer les connaissances en sciences naturelles et en génie; 6,7 millions sous la forme de suppléments Tremplin vers la découverte versés à 536 chercheuses et chercheurs en début de carrière qui en sont à la première année de leur subvention à la découverte, afin de les aider à démarrer leur carrière; 25,1 millions de dollars sous forme de subventions d'outils et d'instruments de recherche (199 subventions) pour permettre aux chercheuses et chercheurs d'avoir accès aux outils hautement spécialisés dont ils ont besoin pour réaliser leurs travaux de recherche; 2,1 millions de dollars sous forme de suppléments aux subventions à la découverte en recherche nordique accordés à 26 chercheuses et chercheurs pour accroitre et promouvoir la recherche et la formation nordiques dans les universités canadiennes; 1,5 million de dollars sous forme de subventions à la découverte axées sur le développement versées à 38 chercheuses et chercheurs en vue de promouvoir et de maintenir une base de recherche diversifiée de qualité dans les petites universités du pays; 503 000 $ sous la forme de subventions de temps-navire qui permettront à quatre chercheuses ou chercheurs d'avoir accès à des navires dans le cadre de leurs programmes de recherche.



Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (programme des trois organismes) :

Subventions d'outils et d'instruments de recherche appliquée (OIRA)

54 subventions

9,4 millions de dollars sur un an

Subventions d'établissement de centres d'accès à la technologie (ECAT)

20 subventions

21,25 millions de dollars sur cinq ans

Programme de chaires de recherche du Canada - cycle 2023‑1 (Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements)

121 subventions

39 établissements

94,5 millions de dollars

Fonds des leaders John‑R.‑Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation

18 projets

15 établissements

3,9 millions de dollars

Programme PromoScience du CRSNG

44 subventions

10,8 millions de dollars

