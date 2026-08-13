Le gouvernement du Canada investit dans la productivité d'une entreprise de Saint-Guillaume

Agrilait obtient une aide financière de 2,5 M$ de la part de DEC.

SAINT-GUILLAUME, QC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 2,5 M$ à Agrilait. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'améliorer la productivité et la capacité de production de la Fromagerie St-Guillaume.

Fondée en 1940, Agrilait s.e.c., propriété de la coopérative Agiska et d'un regroupement de producteurs laitiers, possède, entre autres, La Fromagerie St-Guillaume. L'entreprise se distingue par sa capacité à valoriser le lait canadien, à développer des produits à haute valeur ajoutée et à investir dans la durabilité de ses activités. Elle fabrique des fromages (frais, de spécialité, artisanaux) et des ingrédients laitiers (protéines laitières et concentrés de lactose). De plus, soucieuse du respect de l'environnement, elle travaille constamment à optimiser sa consommation d'eau et à valoriser ses rejets. Grâce à cette aide financière de 2,5 M$ accordée par DEC, Agrilait pourra acquérir et installer de nouveaux équipements de production et de traitements des eaux usées pour la Fromagerie St-Guillaume.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les PME manufacturières sont un pilier de notre souveraineté économique et un moteur de développement pour nos collectivités. Le gouvernement du Canada les appuie dans l'amélioration de leur productivité afin qu'elles demeurent compétitives dans un contexte économique en constante évolution. C'est dans cet esprit que je salue le soutien de DEC au projet d'Agrilait, une entreprise dont l'apport à la vitalité de Saint-Guillaume est indéniable. Les retombées de ce projet profiteront à la région, au Québec et au Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Canada s'engage à bâtir une économie forte, unifiée et tournée vers l'avenir, fondée sur le savoir-faire de nos régions, comme ici, au Centre-du-Québec. Les entreprises manufacturières comme Agrilait génèrent de la valeur économique et renforcent l'ancrage industriel de nos communautés. Félicitations à toute l'équipe d'Agrilait et de la Fromagerie St-Guillaume. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« La contribution de DEC joue un rôle clé dans la pérennisation des opérations de la Fromagerie St-Guillaume. Elle nous permettra de moderniser nos équipements de traitement de nos eaux usées, de réduire notre impact environnemental, d'accroître notre capacité de fabrication et d'améliorer notre productivité. Cet investissement pose ainsi des assises solides pour notre développement au Canada au cours des 15 prochaines années. Une contribution de cette nature permet à des entreprises bien ancrées dans leur communauté, comme la nôtre, d'investir avec confiance et de se sentir appuyées dans la réalisation de projets structurants. »

Francis Ouellet-Pagé, directeur général, Agrilait

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias: Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec; [email protected]