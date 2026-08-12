Le gouvernement du Canada investit dans la croissance d'OSM Atlantique

L'entreprise spécialisée en usinage industriel obtient des aides financières totalisant 700 000 $ de DEC.

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le monde évolue rapidement et le gouvernement du Canada investit pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus indépendante et plus résiliente. En soutenant les entreprises qui fabriquent, transforment et innovent ici même au Canada, le gouvernement contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui deux contributions remboursables totalisant 700 000 $ à OSM Atlantique pour lui permettre de poursuivre sa croissance.

Constituée en 2015, OSM Atlantique est une entreprise d'usinage industriel qui se spécialise dans la maintenance et la restauration de haute précision de moteurs diesel de grande envergure. Plus précisément, elle fait l'inspection et remet en état des pièces surdimensionnées afin de prolonger leur durée de vie. La PME offre des services spécialisés à forte valeur ajoutée qui ont des retombées durables pour la région et pour les secteurs stratégiques qu'elle dessert.

L'entreprise bénéficie d'une première aide financière de 450 000 $ pour l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés d'usinage afin d'augmenter sa capacité de production et d'améliorer sa productivité pour répondre à la demande croissante de ses clients, notamment du secteur de la défense. Une seconde aide financière, de 250 000 $, vise, quant à elle, à soutenir l'expansion de l'entreprise par l'acquisition, la mise à niveau et l'agrandissement d'un bâtiment pour y installer ses activités. Grâce à ces aides financières de DEC, OSM Atlantique pourra accroître sa productivité, optimiser son atelier d'usinage et contribuer au renforcement des capacités du secteur de la défense.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Canada repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« En appuyant les projets d'OSM Atlantique, le gouvernement du Canada est fier d'investir dans une entreprise prometteuse des Îles-de-la-Madeleine. Cet appui à l'expansion de ses activités manufacturières lui donnera les outils nécessaires pour renforcer sa capacité de croissance dans le secteur de la défense, en droite ligne avec la Stratégie industrielle de défense du Canada. Son expertise contribuera à consolider ce secteur névralgique, et les retombées de ses projets profiteront à toute la région. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Dans notre industrie, un arrêt de moteur non planifié coûte nettement plus cher que son entretien. C'est une fierté de voir grandir OSM Atlantique depuis 2015 et développer des services spécialisés qui permettent à nos clients d'anticiper plutôt que de réagir. L'appui de DEC agit comme levier auprès de l'ensemble de nos partenaires financiers et nous permet de pousser cette approche de maintenance prédictive plus loin -- un bâtiment adapté, des équipements d'usinage de haute précision -- ici même aux Îles-de-la-Madeleine, pour les secteurs maritime, énergétique et de la défense. »

Jean-Sébastien Aucoin, président-directeur général, OSM Atlantique

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]