/R E P R I S E --Invitation aux médias - Carlos Leitão annoncera un appui du gouvernement du Canada à une entreprise manufacturière de Saint-Guillaume/English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
13 août, 2026, 06:00 ET
SAINT-GUILLAUME, QC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance d'une entreprise manufacturière de Saint-Guillaume.
Les représentants des médias sont invités à participer à cette rencontre de presse.
Date :
13 août 2026
Heure :
9 h 30
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette rencontre de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 7 h 30, le 13 août 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse. Le lieu de l'activité sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.
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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
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