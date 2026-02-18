OTTAWA, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le Canada abrite certains des écosystèmes parmi les plus diversifiés et des paysages spectaculaires. Sa beauté naturelle contribue à façonner notre identité et nous influence en tant que nation, ce qui explique pourquoi la conservation de la biodiversité et sa protection contre des menaces, comme les espèces aquatiques envahissantes, sont si importantes. Sans mesure de protection et de prévention, les espèces aquatiques envahissantes peuvent se propager rapidement, faire concurrence aux espèces indigènes et modifier les habitats de manière permanente, au risque de coûter à la population canadienne des milliards de dollars.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a lancé une nouvelle carte de recensement des espèces aquatiques envahissantes. Ce nouvel outil interactif en ligne donne un aperçu des détections d'espèces aquatiques envahissantes dans tout le pays. Il permettra aux partenaires, au milieu universitaire et au public de se tenir informés des lieux où ces espèces sont présentes au Canada.

De plus, la ministre Thompson a annoncé un financement d'un million de dollars dans le cadre du Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes (le Fonds) destiné à huit projets à l'échelle du pays. Ces projets aideront à renforcer les partenariats, à faciliter la prise de mesures préventives sur le terrain contre les espèces aquatiques envahissantes ainsi qu'à promouvoir les activités d'éducation, de sensibilisation, de détection et d'intervention.

L'annonce d'aujourd'hui a été prononcée au cours du Forum sur les espèces envahissantes 2026 (en anglais seulement), organisé par le Centre des espèces envahissantes, qui a obtenu un soutien financier du Fonds par le passé. Le thème du forum « Progresser grâce aux partenariats » est un rappel important que la gestion des espèces aquatiques envahissantes est une responsabilité collective. En collaborant avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones, les intervenants, et le grand public, nous pouvons protéger nos cours d'eau des effets nuisibles des espèces aquatiques envahissantes.

Citations

« J'ai eu le grand plaisir d'annoncer notre nouvelle carte de recensement et les nouveaux projets financés du Forum sur les espèces envahissantes de 2026. La prévention est essentielle dans notre lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. Ces outils et projets importants aideront la population canadienne à rester informée sur ce qu'elle peut faire pour aider à prévenir la propagation de ces espèces envahissantes. En travaillant ensemble, nous formons un front fort et uni dans la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes, pour protéger nos voies navigables, la nature et notre identité en tant que Canadiens et Canadiennes. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches



« Il est plus important que jamais de protéger la nature et la biodiversité du Canada. En cultivant les partenariats établis lors du Forum sur les espèces envahissantes, en finançant des mesures essentielles partout au pays et en utilisant des outils novateurs, comme la nouvelle carte de recensement, nous protégeons les voies navigables du Canada contre les espèces aquatiques envahissantes destructrices. »

Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes sont des plantes, animaux, algues, et micro-organismes d'eau douce ou marins, introduits en dehors de leur aire de répartition naturellle ou passé. Elles ont des effets négatifs importants sur l'environnement, l'économie, la société et, parfois, la santé humaine.

Pêches et Océans Canada collabore avec les provinces, les territoires, et d'autres partenaires partout au Canada pour empêcher l'introduction, l'établissement et la propagation de telles espèces dans nos voies navigables.

En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes , il est illégal d'introduire une espèce aquatique dans un milieu aquatique où elle n'est pas indigène à moins qu'une loi fédérale, provinciale ou territoriale ne l'autorise.

il est illégal d'introduire une espèce aquatique dans un milieu aquatique où elle n'est pas indigène à moins qu'une loi fédérale, provinciale ou territoriale ne l'autorise. Pour empêcher la propagation des espèces aquatiques envahissantes, la population canadienne est invitée à suivre les pratiques « Lavez, videz et séchez » et « Ne les relâchez pas ». Les embarcations et l'équipement doivent toujours être lavés, vidés et séchés à la sortie d'un plan d'eau. Ne relâchez pas d'animaux de compagnie ou de plantes aquatiques, de proies vivantes, d'appâts ou de poissons pour la pêche récréative dans les étangs, les rivières, les ruisseaux, les lacs, les égouts ou l'océan.



Documents connexes

Liens connexes

Restés branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]