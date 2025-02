OTTAWA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel, au nom de l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique, a annoncé un investissement jusqu'à 1,39 million de dollars sur cinq ans dans la Maison de jeunes de Saint-Léonard dans le cadre du Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC).

Cet investissement soutiendra les jeunes à risque âgés de 10 à 18 ans dans l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal en leur offrant des services ciblés qui contribueront à les empêcher de basculer dans la criminalité, notamment en les informant davantage des risques liés aux gangs lors d'ateliers, en leur offrant des activités sportives, culturelles et artistiques et des activités d'épanouissement personnel, en les aiguillant vers des services de soutien en matière de santé mentale, en leur offrant des services d'intervention psychosociale en petits groupes et en collaborant avec des organisations de la région pour offrir des programmes de mentorat.

Le FAPC appuie des initiatives de prévention de la criminalité fondées sur des Données probantesdans les communautés qui s'attaquent aux facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité chez les groupes vulnérables au sein de la population, en particulier les enfants et les jeunes, ainsi que les récidivistes.

Citations

« En offrant aux organisations locales le soutien financier dont elles ont besoin pour susciter l'intérêt des jeunes à risque et leur offrir les outils nécessaires pour réussir dans la vie, nous avons une occasion exceptionnelle d'empêcher les jeunes de s'enfoncer dans la criminalité et de bâtir des communautés plus sécuritaires et plus saines. »

- Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel, au nom de l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Grâce au fonds octroyé, nous avons pu imaginer un quartier où les jeunes choisissent de construire plutôt que de détruire. Avec notre projet, chaque activité devient une alternative concrète face au recrutement par les gangs, à l'isolement des jeunes vulnérables et à la criminalité. Chaque action posée est un pas de plus vers un avenir meilleur. Ensemble, nous transformons les risques en opportunités et redonnons aux jeunes de Saint-Léonard les clés de leur succès. »

- Hadhémi Kasraoui, Directrice générale par intérim, Maison de jeunes de Saint-Léonard

Le FAPC est l'un des quatre programmes de la Stratégie nationale pour la prévention du crime,qui permet de financer des projets choisis de manière stratégique pour leur capacité à contribuer à la prévention et à la réduction de la criminalité au Canada et à accroître les connaissances sur les pratiques efficaces en prévention du crime.

