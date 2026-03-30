EDMONTON, AB, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes méritent de se sentir en sécurité et de vivre dans des communautés accueillantes, dynamiques et inclusives. Pour bâtir des communautés sécuritaires, il faut appliquer la loi et adopter une approche axée sur la compassion en matière de prévention. Il faut donc prendre des mesures concrètes pour réduire les facteurs susceptibles de conduire à la criminalité et au désordre, favoriser la sécurité communautaire et aborder les problèmes qui affectent le bien-être communautaire.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 650 413 $ à la Ville d'Edmonton dans le cadre du Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC).

Le FAPC soutient les initiatives fondées sur des données probantes visant à prévenir la criminalité au sein des communautés et ciblant les facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité parmi les groupes vulnérables, notamment les enfants, les jeunes et les délinquants à risque élevé.

Ce financement aidera la Ville d'Edmonton à adopter une approche coordonnée axée sur la prévention en matière de sécurité publique dans le centre-ville. Le projet permettra notamment de renforcer les partenariats locaux, d'améliorer l'accès aux services et aux mesures de soutien, d'améliorer les espaces publics et de mieux faire connaître les ressources en matière de sécurité communautaire. Le projet permettra aussi de mieux coordonner les mesures prises pour relever les défis sociaux complexes, contribuant ainsi aux efforts locaux globaux visant à favoriser la création d'espaces publics où l'on se sent en sécurité, les bienvenus et inclus.

Cet investissement dans la prévention est une autre mesure prise par le gouvernement du Canada pour protéger les communautés et s'appuie sur les efforts globaux pour lutter contre la criminalité en améliorant les outils liés au renseignement, en renforçant l'application de la loi et en intensifiant notre collaboration avec nos partenaires au pays et à l'étranger. Pour suivre l'évolution rapide de l'environnement numérique, nous prenons des mesures pour aider les organismes d'application de la loi à enquêter plus efficacement sur les menaces, perturber les flux financiers illicites et les technologies qui alimentent la criminalité et appuyer le renforcement des enquêtes et des poursuites, tout en renforçant les dispositions sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine pour les délinquants violents et les récidivistes. Ensemble, ces efforts appuient le travail continu du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, des administrations municipales, des services de police et des partenaires communautaires pour contrer les menaces criminelles à Edmonton, partout en Alberta et à l'échelle du Canada.

Citations

« Les Canadiens et les Canadiennes méritent de se sentir en sécurité dans leur communauté et à l'aise dans les espaces publics où ils vivent, travaillent et se réunissent. Cet investissement aidera Edmonton à renforcer une approche coordonnée en matière de prévention, à améliorer la sécurité dans le centre-ville et à aiguiller les gens vers les services et les mesures de soutien dont ils ont besoin. Il s'agit de l'un des volets des efforts globaux déployés par notre gouvernement pour lutter contre la criminalité et favoriser la création de communautés plus fortes et plus sécuritaires. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Au nom de la Ville d'Edmonton, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son investissement dans notre ville dans le cadre du Fonds d'action pour la prévention du crime. En collaboration avec nos partenaires communautaires, nous adoptons une approche systémique en matière de sécurité publique. Qu'il s'agisse d'améliorer les programmes pour les personnes utilisant les services de soutien ou d'offrir des ressources axées sur la prévention aux entreprises et aux résidents, les efforts visant à améliorer la sécurité publique et le bien-être doivent être menés collectivement. C'est pourquoi les sources de financement comme le FAPC sont si importantes. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral et sommes impatients de mettre en œuvre des solutions proactives et durables afin de protéger nos communautés. »

- Son Honneur le maire Andrew Knack

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]