Nouvelles fournies parSécurité publique et Protection civile Canada
30 mars, 2026, 13:07 ET
EDMONTON, AB, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes méritent de se sentir en sécurité et de vivre dans des communautés accueillantes, dynamiques et inclusives. Pour bâtir des communautés sécuritaires, il faut appliquer la loi et adopter une approche axée sur la compassion en matière de prévention. Il faut donc prendre des mesures concrètes pour réduire les facteurs susceptibles de conduire à la criminalité et au désordre, favoriser la sécurité communautaire et aborder les problèmes qui affectent le bien-être communautaire.
C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 650 413 $ à la Ville d'Edmonton dans le cadre du Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC).
Le FAPC soutient les initiatives fondées sur des données probantes visant à prévenir la criminalité au sein des communautés et ciblant les facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité parmi les groupes vulnérables, notamment les enfants, les jeunes et les délinquants à risque élevé.
Ce financement aidera la Ville d'Edmonton à adopter une approche coordonnée axée sur la prévention en matière de sécurité publique dans le centre-ville. Le projet permettra notamment de renforcer les partenariats locaux, d'améliorer l'accès aux services et aux mesures de soutien, d'améliorer les espaces publics et de mieux faire connaître les ressources en matière de sécurité communautaire. Le projet permettra aussi de mieux coordonner les mesures prises pour relever les défis sociaux complexes, contribuant ainsi aux efforts locaux globaux visant à favoriser la création d'espaces publics où l'on se sent en sécurité, les bienvenus et inclus.
Cet investissement dans la prévention est une autre mesure prise par le gouvernement du Canada pour protéger les communautés et s'appuie sur les efforts globaux pour lutter contre la criminalité en améliorant les outils liés au renseignement, en renforçant l'application de la loi et en intensifiant notre collaboration avec nos partenaires au pays et à l'étranger. Pour suivre l'évolution rapide de l'environnement numérique, nous prenons des mesures pour aider les organismes d'application de la loi à enquêter plus efficacement sur les menaces, perturber les flux financiers illicites et les technologies qui alimentent la criminalité et appuyer le renforcement des enquêtes et des poursuites, tout en renforçant les dispositions sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine pour les délinquants violents et les récidivistes. Ensemble, ces efforts appuient le travail continu du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, des administrations municipales, des services de police et des partenaires communautaires pour contrer les menaces criminelles à Edmonton, partout en Alberta et à l'échelle du Canada.
Citations
« Les Canadiens et les Canadiennes méritent de se sentir en sécurité dans leur communauté et à l'aise dans les espaces publics où ils vivent, travaillent et se réunissent. Cet investissement aidera Edmonton à renforcer une approche coordonnée en matière de prévention, à améliorer la sécurité dans le centre-ville et à aiguiller les gens vers les services et les mesures de soutien dont ils ont besoin. Il s'agit de l'un des volets des efforts globaux déployés par notre gouvernement pour lutter contre la criminalité et favoriser la création de communautés plus fortes et plus sécuritaires. »
- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies
« Au nom de la Ville d'Edmonton, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son investissement dans notre ville dans le cadre du Fonds d'action pour la prévention du crime. En collaboration avec nos partenaires communautaires, nous adoptons une approche systémique en matière de sécurité publique. Qu'il s'agisse d'améliorer les programmes pour les personnes utilisant les services de soutien ou d'offrir des ressources axées sur la prévention aux entreprises et aux résidents, les efforts visant à améliorer la sécurité publique et le bien-être doivent être menés collectivement. C'est pourquoi les sources de financement comme le FAPC sont si importantes. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral et sommes impatients de mettre en œuvre des solutions proactives et durables afin de protéger nos communautés. »
- Son Honneur le maire Andrew Knack
Faits en bref
- Le Fonds d'action pour la prévention du crime s'inscrit dans la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui soutient des mesures fondées sur des données probantes s'attaquant aux facteurs de risque au sein de populations vulnérables, en particulier les enfants et les jeunes. L'appel de demandes de 2024 était axé sur les initiatives visant les jeunes autochtones, les jeunes racisés, les jeunes susceptibles de commettre des actes de violence, les jeunes qui ont eu des démêlés à plusieurs reprises avec le système de justice pénale et la cyberintimidation.
- Le gouvernement du Canada a récemment convoqué des sommets sur l'extorsion à Surrey, en Colombie-Britannique et à Brampton, en Ontario. Des dirigeants fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi que des partenaires issus d'organismes d'application de la loi, dont l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), se sont réunis afin de renforcer la coordination et de faire progresser les efforts intégrés visant à contrer les réseaux criminels transfrontaliers et à protéger les entreprises locales et les résidents.
- Le budget de 2025 prévoyait l'octroi d'un financement de 1,7 milliard de dollars à la GRC pour qu'elle puisse mieux contrer un large éventail de menaces liées au crime organisé transnational, aux crimes financiers et au blanchiment d'argent, tout en améliorant la qualité du renseignement et en renforçant sa capacité en matière de sécurité nationale, afin de respecter l'engagement du gouvernement de recruter 1 000 agents supplémentaires au sein de la GRC. Le premier ministre a indiqué que 150 de ces nouveaux membres du personnel seront chargés de lutter contre la criminalité financière, et cibleront les réseaux de blanchiment d'argent, le crime organisé, la fraude en ligne et le recouvrement d'avoirs illicites.
- En tirant parti des investissements dans la capacité fédérale d'application de la loi, le budget de 2025 proposait la création de la nouvelle Agence contre les crimes financiers, qui sera le principal organisme de lutte contre les crimes financiers au Canada.
- Pour lutter contre les menaces modernes, comme l'extorsion, le gouvernement du Canada s'efforce de mettre à jour de nombreux textes législatifs essentiels visant à perturber les réseaux criminels qui exploitent la peur, notamment le projet de loi C‑22, une loi visant à assurer la sécurité des Canadiens, qui vient tout juste d'être adopté, la Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière (projet de loi C‑2), la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada (projet de loi C‑12) et la Loi sur les mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine proposée (projet de loi C‑14), qui rendrait l'obtention d'une mise en liberté sous caution plus difficile et imposerait des peines plus sévères pour les infractions liées à l'extorsion.
- Pour soutenir la sécurité communautaire et offrir aux jeunes des avenues positives, l'Alberta a reçu 53 millions de dollars sur cinq ans (2023-2028) dans le cadre de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (ILCVAFG). Edmonton a également reçu plus de 4,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FCPS) de 250 millions de dollars, qui aide les municipalités à offrir des initiatives locales visant à prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs.
- Pour renforcer la gestion des frontières et la capacité d'application de la loi, le budget de 2025 prévoit du financement pour l'embauche de 1 000 nouveaux agents de l'ASFC dans des fonctions opérationnelles et de première ligne. Cet investissement accroît la capacité de l'ASFC à détecter, à perturber et à dissuader les activités illégales, y compris le renvoi de ressortissants étrangers qui pourraient faire l'objet d'une mesure de renvoi en raison de leur criminalité.
Restez branché
Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube
Suivez Préparez-vous sur X
Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook
SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada
Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]
Partager cet article