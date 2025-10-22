OTTAWA, ON, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé l'octroi de fonds, par l'entremise de l'Initiative canadienne de protection des consommateurs (ICPC), pour soutenir plus de 25 projets axés sur les consommateurs. Le programme contribue à renforcer la confiance des consommateurs dans le marché, car l'ICPC permet à des organisations à but non lucratif et à des organismes de défense des consommateurs de mener des recherches, de concevoir des outils et de tenir des campagnes axées sur un large éventail de questions portant sur la consommation.

Les projets financés exploreront des questions cruciales en matière de protection des consommateurs, en mettant l'accent sur l'abordabilité, la consommation durable et les défis présents au sein des secteurs du commerce de détail et des services financiers. Certains des projets prévoient, en plus de la recherche, des activités de communication et de sensibilisation visant à mobiliser et informer la population canadienne.

Dans un marché de plus en plus complexe, les consommateurs canadiens doivent pouvoir compter sur de solides groupes pour défendre et représenter leurs intérêts. Ces investissements appuient l'engagement du gouvernement du Canada à améliorer l'abordabilité, la transparence et le pouvoir d'agir des consommateurs, pour que les Canadiens puissent faire des choix éclairés sur le marché.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à soutenir la recherche indépendante et la défense efficace des consommateurs. Notre gouvernement veut s'assurer que les Canadiens ont accès à des informations fiables et qu'ils peuvent avoir plus de poids sur le marché. Les consommateurs canadiens occupent une place centrale dans le plan du gouvernement pour bâtir une économie durable et résiliente. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à 5 millions de dollars par année pour la réalisation des projets retenus dans le cadre de l'appel de propositions 2025-2027 de l'Initiative canadienne de protection des consommateurs (ICPC).

Le financement vise à appuyer les organisations à but non lucratif ainsi que les organismes de défense des consommateurs dans la conduite de recherches indépendantes, le renforcement de leurs capacités, l'élargissement de leur rayonnement et la représentation efficace des intérêts des Canadiens.

L'ICPC est administrée par le Bureau de la consommation à Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

