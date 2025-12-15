TORONTO, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, fera une annonce importante à l'appui du secteur canadien des technologies quantiques.

Date : Le lundi 15 décembre 2025

Heure : 10 h 00 (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

