L'entreprise de la MRC de Pontiac obtient une aide financière de 99 998 $ de DEC.

LITCHFIELD, QC, le 19 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance inclusive et la diversification des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 99 998 $ à Samonix inc. Cet appui de DEC, accordé dans le cadre de la nouvelle approche de financement sur mesure pour les MRC économiquement vulnérables du Québec, permettra à l'entreprise de réaliser des études préalables afin de soutenir son prédémarrage.

Fondée en 2020, Samonix vise à se spécialiser dans l'aquaculture terrestre du saumon de l'Atlantique. Depuis 2022, l'entreprise détient un terrain à Litchfield destiné à accueillir une usine aquacole terrestre aux abords de la rivière des Outaouais. Cette installation fournira un approvisionnement annuel de saumon frais sur les marchés principaux du Québec et de l'Ontario, avec un potentiel d'exportation vers les États‑Unis.

L'appui de DEC portera sur les honoraires professionnels externes et permettra à l'entreprise de mobiliser divers intervenants pour soutenir le prédémarrage de son usine. De plus, pour l'aider à mettre en œuvre ce projet, Samonix a établi un partenariat stratégique en décembre 2023 avec des intervenants norvégiens et suédois qui apportent l'expérience et l'expertise appropriées.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive. Puisque les régions du Québec ne disposent pas toutes des mêmes atouts et ne sont pas confrontées aux mêmes défis, il est essentiel d'en tenir compte pour les appuyer dans leur développement économique.

Citations

« Promouvoir l'innovation et la croissance économique dans toutes les régions du pays est une priorité pour notre gouvernement. C'est dans cet esprit que nous appuyons des projets porteurs d'entreprises comme Samonix situées dans une MRC économiquement vulnérable du Québec. En aidant des entreprises comme Samonix dans son prédémarrage, nous contribuons à assurer une croissance économique plus inclusive qui bénéficiera à la communauté de Pontiac. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain. C'est pourquoi DEC va plus loin dans sa démarche en portant une attention particulière aux MRC du Québec qui sont les plus vulnérables économiquement. Grâce à l'appui de DEC, Samonix pourra mener les études nécessaires en vue d'établir une installation de pointe consacrée à l'élevage responsable de saumons de l'Atlantique. Ce type d'activité aquacole permet l'élevage du saumon sans mettre en danger nos océans et nos écosystèmes fragiles. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Samonix est très heureux de compter sur la généreuse contribution de DEC. Avec cette aide, l'entreprise met sur pied une initiative ambitieuse afin de produire un saumon de plus grande qualité avec moins d'impacts environnementaux. Nous remercions DEC de soutenir Samonix pour le développement d'une filiale d'innovation en aquaculture de saumon dans l'Outaouais. Nous visons d'abord à produire localement pour tous les marchés régionaux, mais nous souhaitons aussi devenir un chef de file mondial dans ce type de production. »

Mathieu Farley, président-fondateur, Samonix inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





Dans le cadre d'assouplissements offerts aux MRC économiquement vulnérables, la contribution remboursable de DEC pourrait devenir non remboursable si le projet d'implantation d'usine ne se réalise pas.





DEC adapte déjà son soutien en fonction du potentiel de croissance de chaque région en offrant des conditions assouplies aux 75 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qui ont un faible potentiel de croissance.





Pour aller plus loin encore dans son mandat, DEC offre désormais à huit MRC qui, parmi ces 75 MRC à faible potentiel de croissance, sont les plus vulnérables économiquement, des assouplissements additionnels pour y élargir les types d'aide offerts et de projets appuyés.





Ces huit MRC sont : Administration régionale Kativik, MRC Avignon, MRC de La Haute-Gaspésie, MRC La Tuque, MRC de La Vallée-de-la- Gatineau , MRC du Golfe-du- Saint-Laurent , MRC du Rocher-Percé et MRC de Pontiac .





, MRC du Golfe-du- , MRC du Rocher-Percé et MRC de . DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]