OTTAWA, ON, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Lorsque des incidents maritimes se produisent dans des zones côtières éloignées, les membres des communautés autochtones sont souvent les premiers à intervenir, en tant que partenaires essentiels du système de recherche et sauvetage du Canada. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer la sécurité sur l'eau et l'intervention maritime communautaire, en appuyant la participation active des communautés autochtones au système d'intervention en matière de sécurité maritime du Canada.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé un financement de près de 2 millions de dollars pour cinq collectivités dans le cadre du Programme de bénévolat des bateaux communautaires autochtones (PBBCA). Dans le cadre de la deuxième phase du Plan de protection des océans, le financement de cette année sera versé à Aupaluk, QC, à Inukjuak, QC, à Kangiqsualujjuaq, QC, à Unamen Shipu, c.r., et au Conseil du village d'Old Massett, C.-B.. Cette année, tous les récipiendaires reçoivent pour la première fois un financement dans le cadre du PBBCA.

Ce financement servira à aider ces collectivités à acheter un bateau et de l'équipement connexe, afin de renforcer leur participation au système d'intervention en matière de sécurité maritime en tant que membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne.

À ce jour, 55 communautés ou organisations autochtones dans dix provinces et territoires ont reçu plus de 18 millions de dollars en financement pour acheter ou moderniser des bateaux et de l'équipement de sécurité connexe, ce qui les appuie dans leur participation active à la Garde côtière auxiliaire canadienne. Le PBBCA continuera d'aider les collectivités à renforcer, à améliorer ou à maintenir leur capacité d'intervention en cas d'incidents de recherche et sauvetage maritimes.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les collectivités, les scientifiques, et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger les marins et l'environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois partout au pays, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans permet d'assurer la sécurité et la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et d'aider à bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Guillemets

« En partenariat avec les communautés autochtones, nous créons un avenir marin plus sûr et plus propre pour les générations à venir. L'amélioration du système de sécurité maritime au Canada est une priorité clé dans le cadre du Plan de protection des océans, et ce nouveau financement renforce la capacité des collectivités inuites et des Premières Nations à être des membres actifs du réseau d'intervention maritime. Leur connaissance des eaux locales est inestimable, et nous sommes reconnaissants que la Garde côtière auxiliaire canadienne s'étende aux collectivités côtières éloignées du pays. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Dans le cadre du Plan de protection des océans, nous travaillons ensemble pour intégrer les connaissances autochtones inestimables et renforcer la capacité d'intervention maritime, afin de protéger nos eaux. Cet investissement reflète notre engagement commun à bâtir un système de sécurité maritime plus sûr, plus durable et plus inclusif, un système qui protège l'environnement, soutient les collectivités locales, et contribue à créer un avenir meilleur pour tous les Canadiens. »

L'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits en bref

La Garde côtière canadienne a lancé le PBBCA en 2017, dans le cadre du Plan de protection des océans, afin de renforcer la capacité des communautés côtières autochtones à participer aux activités de recherche et sauvetage maritimes.

En partenariat avec la Garde côtière canadienne, les communautés autochtones - en tant que membres des Auxiliaires - fournissent des services de recherche et sauvetage maritimes, font la promotion de la sécurité maritime, et effectuent des patrouilles de sécurité côtière.

La Garde côtière auxiliaire canadienne est un organisme national à but non lucratif composé de plus de 4 000 membres bénévoles qui ont accès à environ 1 000 navires qui complètent la capacité d'intervention en recherche et sauvetage maritimes du gouvernement du Canada .

. La Garde côtière auxiliaire canadienne répond à environ 25 % des appels à l'aide maritimes chaque année, souvent en fournissant un service de sauvetage.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais fait par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais fait par le pour protéger ses côtes et ses voies navigables. Depuis son lancement, le Plan de protection des océans a permis : d'établir de nouvelles stations de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne à : Victoria , Hartley Bay et Tahsis (C.-B.) St. Anthony , Old Perlican et Twillingate (T.-N.-L.) Rankin Inlet, NU de rétablir le centre secondaire de sauvetage maritime de la Garde côtière canadienne à St. John's , à Terre-Neuve-et- Labrador , afin de mieux coordonner les interventions sur l'eau en cas d'incidents de recherche et de sauvetage maritimes. de mettre en place des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les centres d'opérations régionaux de la Garde côtière canadienne. Ces centres surveillent et évaluent les incidents maritimes (y compris les événements de pollution).



Liens connexes

Restez branchés

