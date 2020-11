OTTAWA, ON, le 20 nov. 2020 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle essentiel dans la protection des océans, d'un océan à l'autre. Dans le cadre du Plan de protection des océans, nous investissons dans la Garde côtière canadienne, afin qu'elle dispose de l'équipement moderne nécessaire pour intervenir rapidement et efficacement en cas de déversement d'hydrocarbures dans l'environnement. Ces investissements lui permettront de continuer à protéger les eaux, les côtes et les collectivités côtières du Canada contre la pollution marine.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué un contrat de 219 226 dollars à Margo Supplies Ltd., de High River, en Alberta, en vue d'acquérir 22 trousses portatives d'effarouchement de la faune. Ce contrat comprend des options permettant d'obtenir jusqu'à 34 trousses supplémentaires.

Ces trousses peuvent être utilisées pour éloigner la faune du trajet prévu d'un déversement d'hydrocarbures, ou pour la dissuader d'entrer dans une zone où un déversement s'est déjà produit. Les trousses comprennent des dispositifs de dissuasion acoustique comme les canons à propane, et des dispositifs de dissuasion visuels comme les effigies humaines, les cerfs-volants en forme d'oiseaux de proie, et les ballons.

Le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est le plus important investissement jamais fait pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Il s'agit d'un plan national visant à établir un système de sécurité maritime qui offre aujourd'hui des possibilités économiques aux Canadiens, tout en protégeant nos zones côtières et la qualité de l'eau pour les générations à venir. Ce travail est effectué en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

« Dans le cadre du Plan de protection des océans, nous protégeons la faune côtière contre les effets des déversements. Ces trousses protègent les animaux et les oiseaux de tout contact avec les polluants, pendant que la Garde côtière intervient à la suite d'un déversement. Ces investissements aident à renforcer l'intervention du Canada en cas de déversement d'hydrocarbures en milieu marin, et à faire en sorte qu'il demeure un chef de file mondial en matière de protection des océans et d'intervention environnementale en mer. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce aux initiatives que nous avons mises en œuvre dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, notre système de sécurité maritime est plus solide, et nos côtes ainsi que nos espèces marines sont mieux protégées que jamais. Ce financement renforcera nos efforts permanents de prévention et d'intervention en cas d'incidents de pollution marine dans les eaux canadiennes. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

Faits en bref

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes sur toutes les côtes du pays.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation de l'équipement d'intervention environnementale de la Garde côtière canadienne, conformément au Plan de protection des océans. Ce projet amène la Garde côtière au-delà des normes actuelles en matière d'intervention environnementale en cas de déversement, et l'aide à tirer parti des innovations et des progrès technologiques.

Dans le cadre de ce contrat, de nouveaux équipements seront livrés aux installations de la Garde côtière canadienne à Québec (Québec), à Tuktoyaktuk et à Hay River (Territoires du Nord-Ouest), à Churchill ( Manitoba ), à Parry Sound ( Ontario ), et à Iqaluit ( Nunavut ).

