Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation pour faire progresser la transformation des aliments du Canada

BEDFORD, QC, le 28 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, était à l'usine de transformation des aliments Bonduelle, à Bedford, où elle a annoncé un investissement pouvant atteindre 4,6 millions de dollars dans la grappe des aliments et des boissons par l'intermédiaire du Programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture. La grappe, dirigée par Innovateurs canadiens en alimentation (ICA), recevra une contribution supplémentaire de 2 millions de dollars de l'industrie, pour un investissement total de 6,6 millions de dollars.

La grappe appuiera la recherche de pointe sur les innovations en matière de produits et de technologies dans les céréales, l'avoine, les légumineuses et les nouveaux ingrédients qui servent d'agents de conservation naturels. Les projets mettront également l'accent sur l'élaboration de solutions de rechange novatrices en matière de pratiques de salubrité des aliments congelés dans le but de prolonger la durée de conservation et d'améliorer la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale.

La ministre Bibeau, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, a également réaffirmé qu'un investissement pouvant atteindre 30 millions de dollars sera fait dans le réseau Innovateurs canadiens en alimentation (ICA) par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI).

Le réseau ICA, dirigé par Innovateurs canadiens en alimentation, aidera à accélérer la mise au point de produits, l'innovation et l'adoption de technologies dans le secteur canadien de la transformation des aliments et des boissons en finançant des projets qui s'inscrivent dans les trois volets suivants : solutions novatrices aux défis de la transformation des aliments; projets de collaboration en automatisation, emballage, intelligence artificielle et technologie des chaînes de blocs; équipement à échelle préindustrielle dans les centres canadiens de l'innovation dans le domaine des aliments et des boissons.

Ces investissements appuient également la vision de la Politique alimentaire pour le Canada annoncée récemment, à savoir que le système alimentaire canadien est résilient et novateur, et qu'il développe notre économie. L'amélioration de la coordination, de la collaboration et de l'innovation dans le secteur de la transformation des aliments par le biais d'initiatives telles que la grappe peut aider à renforcer le système alimentaire.

« Nous savons que l'innovation est essentielle à une industrie agroalimentaire forte et compétitive. Cet investissement aidera nos transformateurs à rester à la fine pointe de l'innovation, à faire croître leurs entreprises, à devenir encore plus compétitifs et à offrir des aliments de première qualité aux familles du Canada et de partout dans le monde. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur canadien de la transformation des aliments et des boissons emploie des centaines de milliers de travailleurs de la classe moyenne partout au pays. Notre gouvernement est fier d'appuyer ces efforts visant à stimuler l'innovation dans cet important secteur, ce qui aidera les entreprises à adopter de nouvelles technologies, à commercialiser de nouveaux produits attrayants et à assurer une croissance soutenue et la création d'emplois. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Nous nous réjouissons de cet appui du gouvernement fédéral au secteur canadien de la fabrication d'aliments et de boissons. Cette grappe favorise une collaboration accrue entre le milieu universitaire, le gouvernement et l'industrie, et les projets en cours encourageront de nouvelles possibilités stimulantes pour le secteur. »

- Joseph Lake, président, Innovateurs canadiens en alimentation, et directeur, Innovation et Recherche, McCain Foods Limited

L'industrie canadienne de l'alimentation et de la transformation emploie plus de 285 000 Canadiens.

Innovateurs canadiens en alimentation a été fondé en 2013 pour aider les entreprises canadiennes de fabrication d'aliments et de boissons à accéder conjointement aux programmes fédéraux d'innovation, et a établi la première grappe de recherche en transformation des aliments dans le cadre de Cultivons l'avenir 2 .

. Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Au moyen du programme Agri-science, une initiative quinquennale de 338 millions de dollars, le gouvernement appuie les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation axées sur les priorités de l'industrie en matière de recherche.

Le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) vise à stimuler l'innovation pour un Canada meilleur. Plus précisément, il permet de simplifier les processus de demande, d'accélérer le traitement et d'offrir une aide mieux adaptée et axée sur les résultats.

