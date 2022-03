OTTAWA, ON, le 15 mars 2022 /CNW/ - Le Canada est un chef de file mondial en matière d'innovation et de développement technologique en agriculture. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de l'innovation agricole, car elle favorise la durabilité et permet au secteur de rester compétitif et bien positionné pour l'avenir. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 860 000 $ dans six entreprises dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada (SIC).

Au total, six petites entreprises recevront chacune jusqu'à 150 000 $ pour faire progresser les technologies d'automatisation et de robotique afin de résoudre des problèmes tels que la productivité du travail, la pénurie de main-d'œuvre et l'efficacité opérationnelle dans le secteur agricole. Cette annonce fait suite à un investissement précédent de un million de dollars dans sept projets au titre du programme SIC.

Ce programme donne l'occasion aux innovateurs ayant des idées audacieuses de mettre au point leurs solutions, produits ou technologies novateurs afin de relever les défis dans le secteur agricole, contribuant ainsi à un secteur plus prospère et compétitif.

Les usines de transformation de la viande reposent sur le travail manuel et offrent un environnement difficile à gérer efficacement. D'autres domaines de transformation de la viande peuvent prendre du retard lorsque l'attention est concentrée sur un secteur, et le gouvernement en est bien conscient. Les projets financés dans le cadre du Défi de développement de technologies de transformation de la viande au Canada visent à faire des progrès sur le plan de l'automatisation au moyen de la robotique, de l'intelligence artificielle et d'autres formes d'innovation afin de réduire la dépendance au travail manuel dans le secteur canadien de la transformation de la viande.

L'agriculture en environnement contrôlé (AEC) est un système de production intérieure basé sur la technologie où les cultures sont produites dans un environnement modifié et hautement conditionné. La production agricole en environnement contrôlé est une activité à forte intensité de main-d'œuvre, qui comprend des tâches telles que la plantation, la gestion des végétaux, le nettoyage, la récolte, la lutte antiparasitaire, l'élagage, le tri et l'emballage. Les projets financés dans le cadre du Défi de l'amélioration de l'automatisation dans le secteur de l'agriculture en environnement contrôlé visent à élaborer des technologies d'automatisation et de robotique qui permettront de réduire le temps consacré aux tâches à forte intensité de main-d'œuvre et de diminuer les coûts des installations propres à l'AEC.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les innovations des petites entreprises et des entrepreneurs qui contribuent à l'élaboration de solutions efficaces, durables et rentables afin d'aider le secteur agricole canadien à demeurer compétitif.

Citations

« Ces projets soutiennent les entreprises canadiennes de technologie agricole qui mettent au point des solutions novatrices pour aider les agriculteurs à réduire les déchets, à conserver les ressources et à améliorer l'efficacité. En investissant dans l'innovation et la technologie, le secteur canadien de l'agriculture continuera à paver la voie à de nouvelles idées et méthodes pour rester fort et bien positionné dans l'avenir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'innovation technologique est essentielle pour trouver des solutions aux principales difficultés qui se présentent au secteur agroalimentaire canadien. En finançant les projets annoncés aujourd'hui, notre gouvernement donne à ces entreprises l'occasion de croître et d'innover, en plus de veiller à ce que la population canadienne continue d'avoir accès aux aliments et aux produits agricoles de la plus grande qualité. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Le programme SIC, qui est administré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), est un programme de 100 millions de dollars visant à aider les entrepreneurs et les petites entreprises du Canada à mettre au point des solutions novatrices et durables à des défis complexes. Dans le cadre du programme SIC, AAC et d'autres ministères participants collaborent avec ISDE pour élaborer les défis et évaluer les propositions reçues.

Chaque projet qui réussit l'étape de validation de principe est admissible à recevoir jusqu'à 1 million de dollars dans le cadre de la phase 2 du défi des SIC pour l'élaboration du prototype.

Liens connexes

Solutions innovatrices Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada

E.O.I Technologies Inc.

Exonetik Inc.

Sinopa Energy Inc.

Stratuscent Inc.

Truly Northern Inc.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Document d'information

Le gouvernement annonce du financement dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada.

Le programme Solutions innovatrices Canada (SIC) aide les innovateurs canadiens qui souhaitent démarrer et faire croître leur entreprise et accéder aux marchés en finançant la recherche et le développement et en mettant à l'essai des prototypes dans des conditions réelles.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 860 000 $ dans six projets dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada (SIC). Les fonds serviront à faire progresser les technologies d'automatisation et de robotique pour relever les défis dans le secteur de l'agriculture.

Voici le projet du Défi de développement de technologies de transformation de la viande au Canada :

E.O.I Technologies Inc. aidera les transformateurs de viande à prévoir et à prévenir la contamination de manière proactive, à automatiser l'inspection et à optimiser la gestion des convoyeurs grâce à une technologie novatrice mise au point pour la surveillance transparente et en temps réel des convoyeurs modulaires.

Voici les projets du Défi de l'amélioration de l'automatisation dans le secteur de l'agriculture en environnement contrôlé :

Exonetik Inc. concevra un système de robotique qui permettra d'accomplir une multitude de tâches qui sont connues pour être difficiles à automatiser, comme la récolte de fruits et de légumes.

GWS Vertical Farms Inc. construira et mettra à l'essai une ferme verticale entièrement fonctionnelle au moyen de l'aéroponie pour cultiver des légumes-feuilles. Cela permettra de réduire les erreurs humaines, de minimiser le risque de contamination et de réduire la consommation de ressources.

Sinopa Energy Inc. rendra la récolte de champignons plus rentable et efficace dans les installations existantes grâce à son système Artiflex.

Stratuscent Inc. s'attaquera à l'intensité de main-d'œuvre grâce à sa technologie de nez numérique qui détecte et interprète les odeurs pour surveiller le processus de maturation des cultures et détecter les signes précoces de détérioration.

Truly Northern Inc. utilisera son projet d'automatisation GroStack pour finaliser la conception du système d'agriculture verticale en vue de sa distribution commerciale et pour réduire les coûts de main-d'œuvre relevés en intégrant des solutions d'automatisation rentables et en augmentant la production grâce à l'intelligence artificielle et à la surveillance à distance pour optimiser les conditions de culture.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]