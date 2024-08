L'entreprise de Laval obtient une aide financière de 350 000 $ de DEC.

LAVAL, QC, le 16 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 350 000 $ à Ananda Devices inc. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance en augmentant ses ventes à l'exportation.

Ananda Devices a développé une technologie révolutionnaire permettant de faire pousser des neurones humains sur une puce pour produire en échelle des mini-cerveaux, des mini-moelles épinières et des tissus de patients innervés. Cette technologie innovatrice, 100 % développée et fabriquée au Québec, permet aux compagnies pharmaceutiques de tester la toxicité et l'efficacité des médicaments directement sur les tissus des patients sur puce, éliminant ainsi le besoin de tests sur les animaux.

Parmi ses clients, on retrouve des chefs de file des domaines pharmaceutique et cosmétique tels que UCB Pharma, L'Oréal, Natura-Avon, les universités de Harvard, Toronto, McGill, le ministère de la Santé du Brésil, Singapore Agency of Sciences, Santé Canada et la Food and Drug Administration (FDA). La technologie d'Ananda a été récompensée par 26 prix en science et innovation et a été officiellement sélectionnée par la FDA comme étant la future norme pour remplacer les animaux dans les tests de neurotoxicité.

L'aide de DEC permettra à l'entreprise de mettre en œuvre une stratégie de commercialisation aux États-Unis et en Europe avec une participation à des missions de prospection et des foires commerciales, et la réalisation d'activités de certification et de propriété intellectuelle.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. Le dynamisme économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien pour développer les atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, à Laval. Miser sur ces atouts est essentiel pour assurer une relance inclusive et créer de bons emplois à valeur ajoutée dans toutes nos collectivités. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Aider les entreprises à croître et à innover est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Ananda Devices, dont le succès fait rayonner non seulement la ville de Laval, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME pour qu'ensemble nous bâtissions une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La mission d'Ananda est d'accélérer le développement de médicaments meilleurs et moins toxiques pour les patients atteints de maladies neurologiques en testant ces médicaments directement sur les tissus des patients plutôt que sur des animaux. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers DEC pour ce soutien important, qui nous permet d'élargir nos ventes et notre impact positif sur la santé de la population, tout en réduisant les tests sur les animaux et l'impact environnemental de l'élevage d'animaux à des fins de recherche. Notre technologie sauve des vies humaines et animales. »

Dre Margaret Magdesian, P.‑D. G. et fondatrice, Ananda Devices inc.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

