Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé un investissement de 900 000 $ visant à soutenir le nouvel accélérateur de technologies agricoles de Regina, et de 400 000 $ supplémentaires pour soutenir Jobbox Software Inc. (Jobbox) alors que l'entreprise étend la fonctionnalité et les marchés pour sa technologie.

Le premier accélérateur de technologies agricoles soutenu par des sociétés de capital-risque du Canada a été établi par Economic Development Regina (EDR) grâce aux investissements de Cultivator, alimenté par Conexus et Emmertech. L'accélérateur aide les entreprises de technologies agricoles qui en sont à leurs premiers stades de développement à prendre de l'expansion et à croître en leur donnant accès à des ressources, à des programmes et à des investissements de capitaux essentiels. L'accélérateur bâtit de jeunes entreprises de technologies agricoles compétitives sur le plan international et soutient cette vision à long terme visant à renforcer le rôle de Regina et de la Saskatchewan à titre de centre de technologies agricoles mondial axé sur la chaîne de valeur agroalimentaire. Il fait partie intégrante de la stratégie d'EDR en matière d'agriculture et d'alimentation, qui s'appuie sur les forces et les exceptionnels atouts régionaux, tout en réduisant les obstacles à la croissance.

Jobbox, aussi soutenu par Cultivator, a bâti une plateforme novatrice, ServiceBox, pour aider les entreprises de services sur le terrain à gérer numériquement leurs flux de travaux en temps réel. Le gouvernement du Canada offre un investissement additionnel à cette entreprise en croissance afin de favoriser encore davantage la croissance économique et l'innovation. Cette contribution permettra à Jobbox d'élargir sa plateforme, ainsi que d'accroître ses ventes et la commercialisation de ses services dans l'ensemble du Canada et des États-Unis.

Citations

« Pour de nombreuses entreprises en démarrage, l'accès au capital et l'accès à des services de soutien en affaires constituent des obstacles majeurs à la réussite. Le gouvernement du Canada appuie les entrepreneurs canadiens et veiller à ce qu'ils aient accès aux ressources et aux investissements dont ils ont besoin pour que leurs idées novatrices pénètrent le marché. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici, au Canada, pour prospérer dans le secteur mondial de l'innovation technologique. En investissant dans l'accélérateur de technologies agricoles de Regina et dans Jobbox Software, nous investissons dans la Saskatchewan et dans la population canadienne. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La grande région de Regina a en place l'écosystème d'innovation dont elle a besoin pour soutenir l'expansion de notre ville à titre de centre mondial d'agriculture et de transformation alimentaire. Plusieurs des composantes sont déjà en place. Regina est située au cœur de 80 % des terres agricoles du Canada, s'appuie sur un système logistique efficace et héberge un solide système de financement et de capital-risque, des entreprises agricoles internationales et un accélérateur de technologies agricoles qui aidera nos entreprises en démarrage à croître et à s'élargir pour relever le défi de nourrir la durabilité de notre planète. Le défi consistera à répondre à la demande de travailleurs qualifiés. Avec l'investissement de PrairiesCan et nos partenariats avec des établissements postsecondaires, nous relevons ce défi de front. »

- Tina Beaudry-Mellor, agence de croissance économique en chef, Economic Development Regina

« Nous sommes fiers de faire partie de la communauté de la technologie en croissance de la Saskatchewan, et il est très motivant de voir de nouveaux investissements dans la technologie ici. Le financement de Développement économique Canada pour les Prairies aura un impact immédiat sur notre croissance déjà rapide. Nous prévoyons utiliser ce financement pour élargir notre clientèle et continuer à développer un produit qui aide des entreprises de services d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord à améliorer leurs opérations et à accroître leurs revenus. »

- Jon Clifford, directeur général, Jobbox Software Inc.

Faits en bref

L'investissement de 900 000 $ de PrairiesCan dans l'accélérateur de technologies agricoles s'inscrit dans le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Le programme EIR aide des organisations à but non lucratif à répondre aux besoins des entreprises en vue de créer, de faire croître et de nourrir des écosystèmes d'innovation régionaux inclusifs.

PrairiesCan investit 400 000 $ dans Jobbox Software Inc. dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE). Le programme CPE appuie les entreprises à forte croissance qui prennent de l'expansion et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs.

Le secteur de la technologie de la Saskatchewan a crû de 38 % depuis 2010, pour une contribution de 5 milliards de dollars au PIB en 2020. Et sa croissance se poursuit.

a crû de 38 % depuis 2010, pour une contribution de 5 milliards de dollars au PIB en sa croissance se poursuit. La Saskatchewan est bien positionnée pour devenir un leader de l'innovation en technologies agricoles grâce à la richesse de son expertise agricole, ses entreprises agricoles et alimentaires de calibre mondial et ses communautés d'entreprises en démarrage et de technologies dynamiques.

