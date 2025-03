La Where Edmonton Community Artists Network Society achètera le Harcourt House à l'aide d'un financement fédéral

EDMONTON, AB, le 3 mars 2025 /CNW/ - Les espaces culturels sont essentiels pour soutenir les artistes, cultiver un sentiment d'appartenance à la communauté et permettre aux gens de découvrir leur culture. Le gouvernement du Canada soutient la vitalité des espaces culturels en appuyant des projets d'infrastructures partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, a annoncé l'octroi d'un million de dollars à la Where Edmonton Community Artists Network Society pour l'achat du Harcourt House Artist Run Centre dans le quartier Wîhkwêntôwin d'Edmonton.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels permettra à l'organisme d'acheter le bâtiment qu'il loue depuis 1988. Les installations comprennent l'immeuble principal du Harcourt House, y compris 42 studios d'artistes abordables et deux galeries publiques, ainsi que l'annexe, qui sert de centre d'enseignement des arts.

Grâce à cette acquisition, l'organisme et le Harcourt House peuvent aller de l'avant ensemble en toute confiance, assurant ainsi une stabilité à long terme aux artistes et un accès ininterrompu à leurs services culturels communautaires. Chaque année, plus de 8 500 personnes participent aux programmes et reçoivent du soutien du Harcourt House, qui est l'une des quatre galeries publiques et l'un des trois centres dirigés par des artistes à Edmonton.

« Cet investissement reflète notre engagement solide envers les arts et la culture ainsi que notre conviction que les arts peuvent unir et améliorer les communautés. Les arts témoignent de la résilience, de l'identité et de l'autodétermination, qui sont des éléments fondamentaux de notre souveraineté culturelle. Cet esprit est au cœur du Harcourt House. L'appui lui permettra de continuer à favoriser la créativité, à aider les artistes et à renforcer le tissu culturel qui définit et soutient les communautés. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Depuis près de quatre décennies, le Harcourt House est une pierre angulaire de la communauté des arts visuels d'Edmonton, en apportant un soutien essentiel aux artistes émergents et établis. Cet investissement appuie les artistes de la région pour veiller à ce qu'ils aient l'espace où ils peuvent apprendre, créer et inspirer les autres, ainsi qu'avoir la possibilité de le faire. Le Harcourt House dispose désormais d'un local permanent qui lui est propre, ce qui garantit son avenir en tant que centre prospère d'expression artistique et de vitalité culturelle en Alberta et ailleurs. »

- L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« La pérennité du Harcourt House permettra à des artistes de partout au Canada d'exposer leurs œuvres et, pour beaucoup d'entre eux, de se lancer dans une carrière d'artiste visuel dans ce pays. Grâce au financement de Patrimoine canadien, ces occasions continueront d'exister pour les générations à venir. »

- Edmund Haakonson, président, Where Edmonton Community Artists Network Society

« Le financement de Patrimoine canadien a été crucial pour l'achat du Harcourt House. L'acquisition de ces bâtiments nous permettra grandement d'encourager et de renforcer la communauté des arts visuels d'un océan à l'autre. Les centres dirigés par des artistes, tels que le nôtre, sont essentiels pour que les artistes restent ici, où ils peuvent contribuer au dynamisme culturel et économique de notre pays, de nos provinces et de nos villes. Nous sommes très enthousiastes pour l'avenir. »

- Jacek Malec, directeur général, Harcourt House Artist Run Centre

Fondée en 1987 dans le but d'amasser des fonds pour venir en aide aux victimes de tornades, la Where Edmonton Community Artists Network Society est une organisation sans but lucratif qui soutient les arts visuels à Edmonton. Elle exploite le Harcourt House, un centre dirigé par des artistes qui offre des possibilités d'exposition aux artistes visuels partout au Canada, un développement professionnel aux artistes locaux, des programmes d'enseignements des arts et un espace de studio abordable pour les artistes professionnels. La Société vise à créer une tribune ouverte et accessible pour les arts visuels et médiatiques, l'architecture et le dessin contemporains.

Le Harcourt House est le plus grand lieu communautaire pour les artistes visuels à Edmonton. On y crée, présente et interprète des œuvres d'art contemporaines, y compris le dessin. Sa mission est de créer des expériences transformatrices en liant l'art et le dessin aux communautés locales et mondiales.

Au fil des ans, de nombreux artistes contemporains de renom ont développé leur pratique artistique grâce au Harcourt House, notamment Barbara Paterson, créatrice de la sculpture Les cinq femmes célèbres sur la colline du Parlement, à Ottawa.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

