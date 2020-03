Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure culturelle à Inuvik

Le gouvernement du Canada appuie le projet de réaménagement du parc Chief Jim Koe de la Municipalité d'Inuvik

INUVIK, NT, le 2 mars 2020 /CNW/ - Les activités artistiques et culturelles rassemblent les gens, stimulent le tourisme et la croissance économique, et contribuent au dynamisme de nos communautés. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada tient à investir dans la création et la rénovation d'espaces culturels qui accueillent une myriade d'activités, dont des festivals, de prestations artistiques et des fêtes communautaires.

M. Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 562 666 dollars à la Municipalité d'Inuvik en appui à son projet de réaménagement du parc Chief Jim Koe. M. McLeod a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Cette somme, accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, servira à la construction d'un pavillon moderne pour des activités spéciales au parc Chief Jim Koe. Une nouvelle scène mobile, des panneaux modulaires et des gradins accessibles permettront de mieux répondre aux normes professionnelles pour les spectacles, d'accroître le nombre de places assises, d'améliorer l'accès et de protéger le public en cas d'intempéries.

En août 2019, M. McLeod a annoncé l'octroi de 475 000 dollars par l'entremise de CanNor, portant ainsi l'investissement du gouvernement du Canada dans ce projet à un total de plus de 1,04 million de dollars.

« Notre gouvernement sait que les investissements dans les arts et la culture enrichissent la vie des Canadiens, favorisent le dynamisme de nos communautés et profitent à l'économie locale. La Municipalité d'Inuvik considère le réaménagement du parc Chief Jim Koe comme une priorité communautaire, et le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer cette vision d'un carrefour culturel florissant dont pourront profiter les résidents, les artistes et les touristes. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une étape importante dans la revitalisation du parc Chief Jim Koe. Dans les communautés éloignées, plus particulièrement dans le Nord, il est crucial de disposer d'un espace pratique et polyvalent pour la tenue de festivals, de fêtes et d'activités spéciales afin de favoriser un esprit de communauté et de créer un lien avec le patrimoine et la culture autochtones. Je suis très fier que notre gouvernement investisse aujourd'hui cette somme importante à Inuvik. »

-- M. Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« La Municipalité d'Inuvik est très heureuse de recevoir une aide financière aussi généreuse de Patrimoine canadien. Ces fonds permettront à notre communauté arctique éloignée de soutenir et de faire briller les artistes de la région et la culture autochtone pendant de nombreuses années. »

-- Mme Jackie Challis, directrice, Développement économique et tourisme, Municipalité d'Inuvik

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels. Depuis la création de ce fonds en 2001, plus de 1 000 projets ont été financés, y compris la construction et la rénovation d'installations pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections muséales, les expositions patrimoniales et les centres de création.

Dans le Budget de 2017, on accordait 300 millions de dollars sur 10 ans au FCEC, en appui au développement de talents canadiens et à la promotion de l'entrepreneuriat dans les milieux artistique et culturel. Cet investissement aide à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à rendre nos communautés plus dynamiques et à célébrer le riche patrimoine culturel du Canada.

Le projet de pavillon du parc Chief Jim Koe destiné aux activités spéciales de la Municipalité d'Inuvik comprend ce qui suit : l'achat d'une scène mobile; l'installation de rampes en aluminium, d'une plateforme et d'un garde-corps; de nouveaux chariots pour l'entreposage et le transport des systèmes de rail des plateformes et des garde-corps; des gradins en aluminium en cinq sections; une tente commerciale; et la préparation du site en vue de l'installation de l'équipement.

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Municipalité d'Inuvik - Projet de réaménagement du parc Chief Jim Koe (en anglais seul.)

